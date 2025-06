Lamezia: anziana di 102 anni, operata al femore, dopo 24 ore è già in piedi

1 minuto per la lettura

Operata al femore 24 ore dopo la caduta, un’anziana di 102 anni, di Serrastretta, a distanza di un giorno è già in piedi e muove i primi passi in reparto

LAMEZIA TERME – Operata al femore 24 ore dopo la caduta e oggi (17 giugno) è stata messa in piedi con il prosieguo della terapia fisioterapica e riabilitativa. Fin qui sembra tutto normale (o quasi), ma se ad essere operata è stata una donna di 102 anni tanto normale non sembra, soprattutto se si considera che gli episodi di malasanità o comunque di una sanità che non funziona come dovrebbe sono quasi all’ordine del giorno.

Maria Mascaro di Serrastretta, infatti, cade il 15 giugno scorso, a seguito della caduta gli viene diagnosticata una frattura al collo del femore destro e da qui il ricovero al reparto di ortopedia dell’ospedale di Lamezia. Da protocollo, le probabilità che la paziente ritorni a camminare sono maggiori se l’intervento viene effettuato entro 48 ore dalla caduta e così è stato.

Dopo 24 ore Maria Mascaro viene operata nel pomeriggio del 16 giugno scorso dagli ortopedici Sergio Gigliotti, coadiuvato dal primario Alan Gatto, dal collega Antonio Corigliano, dall’anestesista Antonio Grandinetti e da tutta l’equipe del blocco operatorio (infermieri e operatori socio sanitari). La paziente già stamattina (17 giugno) è stata fatta messa in piedi effettuando pure i primi passi in reparto.