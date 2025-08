Volo sanitario dell’Aeronautica da Lamezia a Bologna per salvare 26enne

1 minuto per la lettura

Un C-130J dell’Aeronautica ha trasportato in volo sanitario un 26enne in pericolo di vita da Lamezia a Bologna per cure urgenti.

LAMEZIA TERME- Si è conclusa con successo questa notte, intorno alle due del 3 agosto 2025, una missione di trasporto sanitario d’urgenza che ha permesso di salvare la vita di un uomo di 26 anni. Un aereo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa ha decollato da Lamezia Terme per trasportare il paziente, in imminente pericolo di vita, all’aeroporto di Bologna.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato coordinato rapidamente dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano, l’organo dell’Aeronautica Militare che si occupa di gestire questo tipo di operazioni 24 ore su 24.

L’aereo militare ha imbarcato un’ambulanza a bordo, con il paziente e l’équipe medica, per trasferirlo dall’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro al Policlinico “Sant’Orsola” di Bologna. Una volta atterrato a Bologna, l’ambulanza ha proseguito il viaggio verso l’ospedale, dove l’uomo ha potuto ricevere le cure specialistiche necessarie.

DOPO IL VOLO SANITARIO D’URGENZA PARTITO DA LAMEZIA IL VEICOLO DELL’AERONAUTICA È RIENTRATO A PISA

Il C-130J è poi rientrato alla base di Pisa, pronto per eventuali nuove attivazioni. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei reparti specializzati in questo tipo di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, al 14° Stormo di Pratica di Mare e al 15° Stormo di Cervia, a dimostrazione del costante impegno dell’Aeronautica Militare a servizio della collettività per il trasporto urgente di persone, organi, équipe mediche e ambulanze in qualsiasi condizione meteorologica.