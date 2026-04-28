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Blitz dei Nas nel Lametino, sequestrato uno studio dentistico abusivo attivo da anni senza autorizzazioni. Denunciato un odontoiatra di 64 anni, trovati farmaci scaduti

CATANZARO – Uno studio dentistico abusivo sequestrato nel Lametino dai carabinieri del Nas di Catanzaro, al termine di un’ispezione avviata d’iniziativa nell’ambito dei controlli sul rispetto delle normative sanitarie.

STUDIO DENTISTICO ABUSIVO, NON AVEVA AUTORIZZAZIONI SANITARIE

Secondo quanto emerso dalle verifiche, la struttura sarebbe stata operativa da diversi anni in assenza delle necessarie autorizzazioni sanitarie e senza la preventiva comunicazione all’autorità competente per l’esercizio di attività mediche. Un’irregolarità grave che ha portato al sequestro preventivo dell’intero ambulatorio.

I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno denunciato in stato di libertà il titolare, un medico odontoiatra di 64 anni, alla Procura della Repubblica competente.

SEQUESTRO LOCALI E ATTREZZATURE

Il provvedimento ha riguardato non solo i locali, ma anche tutte le attrezzature presenti nello studio: riuniti odontoiatrici, sterilizzatori e strumentazione chirurgica utilizzata per le prestazioni ai pazienti.

Il valore complessivo della struttura e delle apparecchiature è stimato in diverse centinaia di migliaia di euro. L’intero materiale affidato in custodia giudiziale allo stesso indagato.

FARMACI SCADUTI E GUASTI

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato dieci confezioni di farmaci anestetici scaduti, alcuni dei quali da tempo. La presenza dei medicinali ha fatto scattare l’ipotesi di reato per detenzione di farmaci guasti o imperfetti.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i prodotti siano stati utilizzati su pazienti, circostanza che potrebbe aggravare la posizione del professionista.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli dei Nas volto a garantire la sicurezza sanitaria e la tutela della salute pubblica sul territorio calabrese.