Caso di West Nile a Borgia: Giovane donna ricoverata

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Una giovane donna è ricoverata a Catanzaro per West Nile; l’Asp avvia disinfestazioni e monitoraggi nel comune di Borgia.

CATANZARO — Massima allerta sanitaria nella provincia di Catanzaro. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato ufficialmente al Comune di Borgia l’individuazione di un caso di febbre West Nile (la febbre del Nilo Occidentale), riscontrato su una giovane donna residente nel territorio comunale. La paziente è stata urgentemente ricoverata presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Catanzaro dopo aver manifestato febbre alta, mal di testa e difficoltà respiratorie. Secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità sanitarie, la donna si trova tuttora all’interno del presidio ospedaliero, ma le sue condizioni di salute sarebbero in netto e costante miglioramento.

CASO DI WEST NILE: INTERVENTI STRAORDINARI E TRAPPOLE SUL TERRITORIO DI BORGIA

La segnalazione ha fatto immediatamente scattare i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento del virus, che viene trasmesso principalmente attraverso le punture di zanzara. L’Asp di Catanzaro ha programmato per la serata odierna un massiccio intervento straordinario di disinfestazione che interesserà in modo capillare l’intero territorio comunale di Borgia. Accanto alle prime operazioni di bonifica delle aree pubbliche, l’azienda sanitaria procederà all’installazione di trappole speciali per la cattura e l’analisi dei vettori.