Fuga di gas da un bombolone, evacuate 12 famiglie a Gizzeria

Apprensione a Gizzeria dove a causa di una fuga di gas da un bombolone interrato i Vigili del fuoco hanno evacuato per alcune ore 12 famiglie

GIZZERIA – Fuga di gas da un bombolone interrato e 12 famiglie evacuate per alcune ore dalle proprie abitazioni. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 14 settembre 2024, in via delle Palme a Gizzeria dove squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono giunte tempestivamente sul posto provvedendo a monitorare la concentrazione di gpl attuando tutte le procedure antincendio necessarie per mantenere il sito sotto controllo. In via precauzionale vigili del fuoco procedevano a far allontanare dalle proprie abitazioni 12 nuclei familiari residenti nella zona a rischio.

E per il proseguo dell’intervento i vigili del fuoco hanno altresì attivato il nucleo regionale nbcr/lpg che, non potendo recuperare il gpl contenuto all’interno del serbatoio, ha provveduto a smaltire lo stesso bruciandolo in torcia fino ad esaurimento. Dopo la mezzanotte, considerato il proseguo delle operazioni di bonifica del bombolone in totale sicurezza, le famiglie allontanate in via precauzionale hanno ricevuto l’autorizzazione a rientrare nelle rispettive abitazioni. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del bombolone, invece, sono terminate a tarda notte intorno alle 3.30.