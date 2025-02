Maltempo in Calabria, la pioggia flagella Catanzaro

2 minuti per la lettura

Gravi disagi per il maltempo in Calabria, violenti acquazzoni a Catanzaro hanno creato allagamenti e crolli, specialmente sulla fascia jonica. Numerosissime le richieste di soccorso

Catanzaro – Pioggia intensa in Calabria con diversi disagi per la viabilità. I maggiori problemi si stanno registrando sulla strada statale 280 dei “Due mari”. Tra gli svincoli di Maida e Marcellinara si registrano allagamenti e rallentamenti per la circolazione a causa di una vera e propria bomba d’acqua caduta in zona.

Piogge intense anche nel Reggino, dove in alcune aree sono stati superati abbondantemente i 100 millimetri di pioggia. Anche in questa zona non mancano i rallentamenti per la viabilità a causa di allagamenti e pietrisco sulle strade.

Le previsioni indicano ancora piogge intense in tutta l’area centrale della regione.

Ulteriore peggioramento meteo in Calabria, dove da alcune ore si registrano violenti acquazzoni e grandinate. La zona più colpita è quella dell’Istmo, compreso tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Superato il livello 3 di pioggia nei comuni di Girifalco, Maida, San Pietro a Maida, Amaroni e Jacurso, tutti nel Catanzarese e tutti già interessati da danni nell’ondata di maltempo di pochi giorni fa. Livello 2 di pioggia anche a Lamezia Terme e in altri comuni del comprensorio.

Tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è distaccamenti provinciali sono impegnate per le numerose richieste di soccorso pervenute presso la Sala Operativa a causa del violento nubifragio. Le zone maggiormente colpite sono la zona costiera con particolare criticità nel comune di Montepaone Lido, Squillace, Catanzaro ed il comprensorio Lametino.

Attualmente sono oltre 15 interventi in fase di espletamento e circa 80 le richieste ancora da evadere. Le richieste riguardano allagamenti, infiltrazioni d’acqua, tombini divelti etc.

Parte della carreggiata sulla SS106 in prossimità della Galleria di Copanello è franata. Nel comune di Squillace un piccolo torrente ha esondato invadendo strade con acqua e fango.

Diverse le auto in transito rimaste impantanate lungo le strade e in prossimità dei sottopassi completamente invasi da acqua e detriti.

Nell’area del lametino la situazione è tornata sotto controllo nel primo pomeriggio.

Non si registrano al momento danni a persone

La Protezione civile ha alzato il livello di allerta da giallo ad arancione e sta monitorando l’evolversi della perturbazione che sta portando anche numerose scariche elettriche.

Grandine copiosa anche in diversi centri con le strade trasformate in fiumi di acqua provocando diversi disagi alla viabilità, così come sono ingrossati diversi corsi d’acqua del centro Calabria. Sono diverse le segnalazioni di piccoli smottamenti. Nevica nei punti più alti della catena montuosa Silana.