Lamezia, gatto si rifugia in un bancomat: salvato dai Vigili del Fuoco

1 minuto per la lettura

Rifugio insolito quello scelto da un gatto rimasto incastrato nell’intercapedine sopra uno sportello bancomat a Lamezia Terme, salvato dai vigili del fuoco

LAMEZIA TERME – Di solito si nascondono nel motore delle auto per ripararsi dal freddo. Ma, visto il periodo decisamente non invernale, questa volta, invece, hanno trovato un posto alquanto insolito (forse per ripararsi dal gran caldo) e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per salvare un gattino rimasto incastrato all’interno di uno sportello bancomat il cui accesso, tra l’altro, è regolato dai sensori apri porte da cui si accede all’interno dell’area bancomat di un istituto di credito del centro.

GATTO SI RIFUGIA IN UN BANCOMAT A LAMEZIA, PROVVIDENZIALE L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia, in servizio straordinario di vigilanza antincendio in occasione della fiera per i festeggiamenti dei Santi Pietro e Paolo, patroni della città, sono intervenuti nella mattinata di oggi (29 giugno) per l’insolito ma toccante salvataggio. Su segnalazione di alcuni cittadini, i vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti in corso Giovanni Nicotera per salvare il gattino. Coordinati dal capo reparto esperto Vincenzo Dattilo, i soccorritori sono riusciti a recuperare il piccolo animale, che si trovava in buone condizioni di salute. Dopo essere stato rifocillato, il gattino è stato liberato tra gli applausi e gli apprezzamenti dei numerosi cittadini presenti.