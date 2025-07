Fogna rotta segnalata da Occhiuto, dopo 3 mesi arriva l’autorizzazione

1 minuto per la lettura

Per tre mesi si è attesa l’autorizzazione per riparare un tubo della condotta fognaria a Lamezia Terme, poi di colpo, dopo la segnalazione del presidente della Regione Roberto Occhiuto, i lavori alla fogna rotta sono partiti (in meno di 24 ore)

LAMEZIA TERME – Tre mesi dopo la Pec di segnalazione (come rivelato oggi 8 luglio 2025 dal Quotidiano del Sud) stamattina sono iniziati i lavori dopo l’autorizzazione, che si attendeva da tre mesi, per la riparazione del tubo della condotta fognaria di località Ginepri. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, aveva segnalato il danneggiamento domenica scorsa. Ma la segnalazione della rottura era di aprile scorso da parte della Deca, la società di gestione della depurazione di Lamezia e dei collettori fognari). L’Enac e il Comune hanno finalmente autorizzato i lavori già iniziati da parte della Deca. Quindi, adesso, arrivata l’autorizzazione (dopo la segnalazione di Occhiuto), la fogna rotta sarà aggiustata.