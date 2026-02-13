Maltempo: crolla una strada a Lamezia, quartiere completamente isolato

2 minuti per la lettura

Situazione drammatica a Lamezia a causa del maltempo: quartiere isolato per il crollo di una strada, gravi disagi anche a Decollatura

Le piogge abbondanti e persistenti degli ultimi giorni, specie nelle ultime 24 ore, stanno mettendo in ginocchio l’intera Calabria e nella città di Lamezia Terme hanno provocato il crollo durante la notte di una strada in contrada Casturi, nel rione Calia. Un intero quartiere è rimasto isolato. Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia locale assieme agli agenti della Polizia di Stato e la Protezione civile. Il Centro operativo comunale è attivo presso il Comando della Polizia locale e proseguono le attività di monitoraggio.

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco per la caduta di alberi nel Lametino. Gravi disagi riscontrati anche nel comune di Decollatura: il primo cittadino a comunicato infatti la chiusura totale al traffico della Strada provinciale 64 a causa “di gravi criticità strutturali causate dal maltempo”. La strada, nella notte, è stata interessata da “movimenti franosi attivi sul versante” e da un “cedimento strutturale della carreggiata in seguito all’esondazione del fiume, che ha compromesso la tenuta della sede stradale”.

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO A DECOLLATURA

“A causa delle intense precipitazioni delle ultime ore – comunica l’amministrazione comunale di Decollatura – si registrano gravi criticità su diverse arterie stradali del territorio comunale. La sicurezza dei cittadini è la priorità: si raccomanda di limitare gli spostamenti solo a casi di effettiva necessità”.

Al momento la circolazione è vietata sulla Sp 159 (tratto Rione Romano – Piano delle Rose) per una importante frana e sulla Sp nel tratto Rione Romano – Marignano dove la circolazione è interdetta per cedimenti e detriti. Si registrano inoltre gravi allagamenti dovuti all’esondazione di corsi d’acqua: in zona Galera l’area non è trafficabile a causa dell’esondazione del fiume; sulla strada provinciale 64, forti criticità e interruzioni dovute alla fuoriuscita del fiume dagli argini.

Le squadre di soccorso e i tecnici sono già al lavoro per monitorare la situazione e intervenire dove possibile. L’amministrazione comunale raccomanda di evitare assolutamente le zone limitrofe ai corsi d’acqua e segnalare eventuali nuove situazioni di pericolo.