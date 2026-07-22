Riapre la discarica di Pianopoli con la spazzatura dalla Puglia

2 minuti per la lettura

PIANOPOLI – La discarica di Carratello ha riaperto i battenti con il nuovo gestore appartenente alla famiglia Vrenna che ha rilevato il fallimento Daneco per circa 13 milioni di euro. Sono infatti, arrivati i primi carichi di spazzatura dalla Puglia.

Come si ricorderà, due anni fa il gruppo Vrenna di Crotone, socio principale Raffaele Vrenna, ha ottenuto l’ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi per un milione e mezzo di metri cubi di rifiuti urbani e speciali in località Gallù Carratello del Comune di Pianopoli, già sede della discarica gestita dalla Daneco Impianti srl in liquidazione, acquisita dalla società RVL & co. srl di Milano, componente del gruppo Vrenna.

Da qui prese avvio l’iter autorizzativo della procedura P.A.U.R. (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) del Dipartimento territorio e tutela dell’ambiente della Regione Calabria per la sistemazione e l’ampliamento della discarica di rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata con A.I.A., sita in località Gallù Carratello del Comune di Pianopoli. Ed è situata tra il centro abitato di Vena di Maida (a circa 2,3 km), di Pianopoli (a circa 3,8 km) e di Amato (a circa 6 km).

Il progetto

Il progetto ha previsto la sistemazione dell’attuale discarica Lotto 1-2-3 e la realizzazione in maniera sequenziale dei lotti 4-5-6 e 7 e dei relativi servizi logistici, con a valle della stessa di un nuovo argine di contenimento che delimita il nuovo Lotto denominato 5, che ha gli impianti dedicati sia del percolato che del bio-gas in modo da essere totalmente autonomo.

Previsto anche il rimodellamento dell’attuale discarica costituita dai Lotti 1-2-3 solo nella zona a valle, al fine di garantire una migliore stabilità di tutto il sistema. L’ampliamento è stato autorizzato il 23/08/2011 dalla Regione Calabria con DDG n° 10347 (V.I.A.) ed il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e smi), in capo alla ditta Eco Inerti srl, raggiungendo una capacità totale pari a 1.295.000 m3.

Il fallimento Daneco Impianti srl aveva posto in vendita il ramo di azienda “Pianopoli”, composto da beni immobili, attrezzature e mobili, oltre che dall’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e aggiudicato il 7/04/2022 alla RVL & co. srl (vendita formalizzata il 21/07/2022). La superficie totale dell’area riguardante il progetto è di circa 386.664 m2 e ricade, in buona parte (227.831 m2), all’interno dell’area vincolata come discarica (lotti 1,2,3,4,5 e parzialmente il lotto 6), mentre il lotto 7 e parte del lotto 6 ricadono in area agricola-forestale.