Incidente sulla Ss18, coinvolti tre mezzi: grave il conducente di una moto

CATANZARO – Un brutto incidente si è verificato intorno alle 12.30 sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese. Tre i mezzi coinvolti: una moto, un mezzo agricolo ed una autovettura.

Ferito gravemente il conducente della moto che è stato trasportato in elisoccorso in ospedale dopo un primo intervento del personale sanitario del Suem118.

I Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenuti per spegnere l’incendio nato dalla motocicletta a seguito dell’impatto.

Per il periodo delle operazioni di soccorso la SS18 è rimasta chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia. Presenti sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Sono in corso accertamenti sulla dinamica del sinistro.