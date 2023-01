Auto sbatte contro un muro e si ribalta, ferito il conducente

1 minuto per la lettura

Un’auto ha sbattuto contro un muro lungo la provinciale per Maida e si è ribaltata, il conducente sbalzato fuori dall’auto e rimasto ferito

LAMEZIA TERME – Auto contro un muro si ribalta, il conducente sbalzato fuori dall’abitacolo finisce sotto la vettura. Alcuni automobilisti in transito provvedevano, in attesa dei soccorsi, a sollevare la vettura e ad estrarre il malcapitato trasportato in ospedale dal 118.

È accaduto nel tardo pomeriggio quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta sulla strada provinciale nel Comune di Maida direzione Lamezia Terme. La vettura coinvolta, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il muretto di delimitazione della sede stradale, ribaltandosi.

A bordo il solo conducente che a seguito dell’impatto veniva sbalzato fuori dalla vettura finendo sotto la stessa nel momento del ribaltamento. Fortunatamente alcuni automobilisti sollevavano l’auto estraendo il ferito che successivamente veniva affidato al personale sanitario del suem 118 per le cure del caso e il successivo trasporto all’ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura, sul posto carabinieri anche i carabinieri della compagnia di Girifalco per gli adempimenti di competenza.