Catanzaro, il Prefetto Castrese De Rosa saluta i Carabinieri: «Grazie per i successi raggiunti»

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Il saluto ai carabinieri del prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, in vista della fine del proprio mandato, un commiato pieno di soddisfazione e gratitudine: «Grazie per i successi raggiunti»

CATANZARO – Visita di commiato per il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, che ha salutato il Comando Legione Carabinieri Calabria in vista della fine del suo mandato. Accolto con gli onori militari della guardia in alta uniforme storica, De Rosa è stato ricevuto dal Comandante della Legione, il Generale di Divisione Riccardo Sciuto, e dal Comandante Provinciale, il Generale di Brigata Giovanni Pellegrino.

Durante l’incontro con gli ufficiali, il Prefetto ha espresso un ringraziamento speciale all’Arma, sottolineando l’importanza della sua presenza capillare sul territorio: “I Carabinieri rappresentano l’unico presidio delle forze dell’ordine in gran parte della provincia. Vi ringrazio per il contributo fondamentale nel garantire la sicurezza e la convivenza pacifica dei cittadini”.

De Rosa ha poi ricordato i successi della squadra contro la criminalità comune e organizzata, spendendo parole di forte elogio per il coraggio dimostrato dai militari durante l’emergenza dell’uragano Harry. Il Generale Sciuto ha ricambiato i ringraziamenti, stringendo la mano al Prefetto: “La ringraziamo per la vicinanza che ha sempre dimostrato all’Arma. In questi anni si è creato un clima di collaborazione straordinario, e lei è stato un punto di riferimento costante per tutti noi”.