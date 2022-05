Elezioni comunali a Catanzaro, Wanda e Abramo soli contro tutti

3 minuti per la lettura

CATANZARO – Quel velo di tristezza che si coglie da settimane nello sguardo del sindaco di Catanzaro che sta per lasciare la guida della città dopo quasi vent’anni non è solo dovuta ai “titoli di coda”. Sergio Abramo non nasconde più l’amarezza per la memoria corta di tanti consiglieri che hanno preso le distanze troppo in fretta dal progetto politico e dall’uomo che hanno sostenuto nei momenti di massima ascesa, e con altrettanta celerità hanno archiviato assieme al programma di governo. Così come non ha difficoltà ad esternare la scelta di sostenere la candidatura a sindaco di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, deputata, commissaria regionale ma anche amministratrice comunale proprio al fianco di Abramo. Una scelta, quindi, quella del sindaco che sembra anche rimarcare la definitiva presa di distanza dagli ex alleati Mimmo Tallini (che sosterrà Antonello Talerico) e Filippo Mancuso (con tutta la squadra al fianco di Valerio Donato).

A margine di una conferenza stampa a Palazzo de Nobili, Abramo viene allo scoperto senza difficoltà: anticipa che sarà al fianco di Wanda Ferro con i candidati di Coraggio Italia: «Wanda Ferro è una figura di spessore, che credo serviva in questo momento soprattutto per una questione di continuità e soprattutto per fare emergere che il centrodestra c’è», afferma Abramo parlando con i giornalisti.

«Anche se con un sola lista, Wanda Ferro – ribadisce Abramo – rappresenta in questo momento il centrodestra, cosa che non credo invece rappresenti la coalizione di Donato. Questo lo voglio dire molto chiaramente. Il centrodestra si è diviso ma non ce n’era bisogno: non c’era da vergognarsi ad andare un po’ in continuità. Continuità non significa fare tutto ciò che ha fatto la precedente amministrazione, continuità significa che ci sono cose che si possono condividere. Poi certo una certa discontinuità ci deve necessariamente essere perché ovviamente chi si candida non può seguire il modello del sindaco precedente».

«Coraggio Italia seguirà sicuramente la candidatura di Wanda Ferro, stiamo facendo la lista insieme, avremo nostri candidati all’interno della lista – afferma ancora il sindaco uscente -. Siamo orgogliosi di andare con Wanda Ferro. Noi faremo la nostra battaglia, senza fare voli pindarici ma con dignità. Anche io in passato ho cambiato partito, da Forza Italia a Coraggio Italia, ma non sono mai passato da una parte all’altra».

Ed infine, senza infierire con garbo che lo contraddistingue quando si tratta di essere piccato, “bacchettare” il resto del centrodestra: «Non è vero che non abbiamo fatto crescere una nuova classe dirigente, nel centrodestra ci sono tanti giovani preparati, nella mia Giunta ce ne sono stati tanti. Io francamente mi aspettavo un rinnovamento da questo punto di vista. Ho detto “togliamoci noi che da più anni governiamo la macchina comunale e facciamo politica, mandiamo avanti i giovani”, ma – rimarca il sindaco uscente di Catanzaro – questo non è stato fatto. Ne abbiamo tantissimi di giovani, che conoscono la macchina comunale: ci ho sempre creduto investendo su di loro, faccio l’esempio di Gianvito Casadonte, tutti mi dicevano “cosa c’entra con il teatro” e invece ha dimostrato tutto il suo valore. Non c’era bisogno di fare tutto quello che è stato fatto: secondo me – conclude Abramo – è stato un errore del centrodestra».

Insomma, i giochi sono fatti. E questa mattina dalle 8 – e fino alle 20 – e poi domani fino a mezzogiorno, le porte della sala giunta di Palazzo de Nobili saranno aperte per “raccogliere” le liste di candidati a sindaco e al Consiglio. Si profila una corsa a sei (se risulterà confermata la presenza di Nino Campo con “Catanzaro Oltre”): Valerio Donato ha presentato le sue dieci liste alla stampa, sei dovrebbero essere quelle a sostegno di Nicola Fiorita, cinque o sei quelle di Antonello Talerico, una sicuramente per Francesco Di Lieto che si chiama “Insieme Osiamo”, e una per Wanda Ferro. È iniziato il countdown al 12 giugno.