Irto riconfermato segretario regionale del Pd calabrese

3 minuti per la lettura

Il senatore Nicola Irto riconfermato dall’assemblea regionale calabrese del Pd nel ruolo di segretario regionale

L’assemblea regionale del Pd, riunita a Lamezia Terme, ha confermato stamane il senatore Irto Nicola Irto segretario regionale del partito. Alla riunione, svoltasi in un centro congressi della città, hanno partecipato i segretari regionali di diversi partiti e movimenti e la candidata del centrosinistra alla carica di sindaco, Doris Lo Moro, in corsa per il turno di ballottaggio contro il candidato del centrodestra Mario Murone.

IRTO UNICO CANDIDATO IN LIZZA

Un’elezione scontata quella di Irto, dal momento che la candidatura del segretario uscente era l’unica in lizza. Anche la lista dei 160 candidati all’assemblea regionale era espressione di tutte le componenti del partito.

I CONGRESSI DI CIRCOLO

Ai congressi di circolo, chiamati nelle scorse settimane a votare per segretario e assemblea, ha partecipato circa il 70 per cento degli aventi diritto. Il congresso è scivolato via senza sussulti, con un unico momento di polemica, che si è consumato a San Giovanni in Fiore, dove alcuni iscritti hanno presentato una seconda mozione – ovviamente provocatoria – chiamata “mozione di dissenso”.

IRTO E LA MOZIONE DI DISSENSO

Il documento è stato letto e messo a verbale, per contestare «il metodo di svolgimento dei Congressi, non preceduti, come buon senso richiederebbe né da un dibattito interno ai circoli cittadini né dall’incontro dei vertici regionali e provinciali del Partito Democratico con la propria base degli iscritti». Il sostegno alla “mozione di dissenso” si è tradotto in un voto di astensione sull’unico candidato Irto.

IL VOTO ANTICIPATO

Il voto per il segretario regionale si è celebrato in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista il prossimo autunno. La decisione di anticipare il voto era stata presa dalla direzione nazionale del partito, sentiti anche gli organismi regionali, per accorpare il turno elettorale calabrese a quello di 40 federazioni provinciali e cinque regioni – tra queste Emilia, Campania, Sicilia – che sarebbero andati al voto invece in primavera.

LA COALIZIONE DI CENTROSINISTRA: NESSUNO HA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO COMUNALE

centrodestra può scrivere fiumi di parole ma c’è una sola certezza: al momento nessuno ha la maggioranza in Consiglio comunale”. È quanto affermano coordinatori e delegati delle liste della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco di Lamezia Terme Doris Lo Moro a Lamezia Terme.

IL BALLOTTAGGIO A LAMEZIA TERME



Nella quarta città della Calabria, l’8 e il 9 giugno prossimi, si terrà il turno di ballottaggio tra i candidati sindaco di centrodestra Mario Murone (sostenuto da sei liste, Lamezia domani, Noi moderati, Calabria azzurra, Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) e la candidata sindaco di centrosinistra Doris Lo Moro, espressione del campo largo e sostenuta da cinque liste, Pd, Movimento 5 stelle, Azione, Per vivere bene ed Era Ora.

«I NOSTRI AVVERSARI NON HANNO LA SFERA DI CRISTALLO»



«I nostri avversari – è scritto in una nota – credono di avere la sfera di cristallo? Non possono sapere in anticipo come si concluderà il controllo delle schede elettorali in tutte le sedi competenti, a meno che non stiano barando come giocatori di poker. Ci sono 141 voti che ballano e, se verranno meno come pensiamo, il centrodestra sarà costretto a una clamorosa ritirata spagnola. Dunque la partita si giocherà tutta al ballottaggio dei prossimi 8 e 9 giugno, che Doris Lo Moro vincerà, perché è la persona giusta per risolvere i problemi più urgenti dei lametini, per liberare la città da ogni genere di paura e rassegnazione e per restituire ai cittadini dignità e fiducia».

IRTO, COSTRUIAMO GRANDE ALLEANZA PER LE REGIONALI

Irto ha rilanciato la proposta di costruire una grande alleanza in vista delle regionali per un progetto che unisca tutte le forze del centrosinistra per battere centrodestra. Presenti in platea la coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, Ferdinando Pignataro (Sinistra italiana), Francesco De Nisi (Azione), Lugi Incarnato (Psi), Filomena Greco (Italia Viva).