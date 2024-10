Botricello, investe 4 milioni di euro per scuole e infrastrutture

4 minuti per la lettura

Il piano di investimenti dell’amministrazione comunale di Botricello punta tra gli altri a migliorare: scuole, infrastrutture moderne e servizi efficienti.

BOTRICELLO (CATANZARO)- L’Amministrazione comunale di Botricello, guidata dal sindaco Saverio Simone Puccio, ha messo in campo un imponente piano di investimenti, finanziato in gran parte dai fondi del Pnrr. Complessivamente sono in corso lavori per un importo di oltre 4 milioni di euro, interessanto tutti i settori.

Si parte con l’istruzione, con la costruzione della nuova scuola dell’Infanzia realizzata grazie a fondi Pnrr per un importo complessivo di 1,085 milioni di euro. La struttura è in corso di realizzazione nei pressi di via per Botricello Superiore ed è stata progettata con l’obiettivo di essere un plesso funzionale e accogliente. A questo si aggiungono le procedure in corso per il nuovo finanziamento che consentirà di edificare un nuovo asilo nido grazie a un finanziamento di 576mila euro.

«Nello stesso settore sono in via di ultimazione i lavori per il plesso scolastico di via Rinascimento che prevedono la messa in sicurezza e l’apertura della struttura destinata da questa Amministrazione al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia). Si tratta di lavori che erano bloccati a causa di un contenzioso e che questa maggioranza è riuscita a riavviare scongiurando la perdita di finanziamenti. Il tutto per una somma complessiva pari a 426mila euro, dei quali 140mila riappaltati».

PUCCIO: «LE SCUOLE E INFRASTRUTTURE AL CENTRO DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DI BOTRICELLO»

Sempre sul tema delle scuole al centro del programma amministrativo della maggioranza. «Sono stati avviati – dice Puccio- anche i lavori per la realizzazione delle tettoie di ingresso davanti a tutti i plessi scolastici. Compresa la realizzazione della nuova pavimentazione per l’ingresso della scuola elementare di via Rinascimento con un investimento totale pari a 100mila euro. Nuova mensa scolastica in via di ultimazione in via per Botricello Superiore per un investimento di 265mila euro che consentirà di realizzare un polo dedicato al tempo pieno. Lo stesso plesso è interessato anche dalla realizzazione di una nuova area parcheggio a servizio del plesso.

Lavori in atto anche per il rifacimento della pavimentazione di Corso de Riso. Questo necessitava di opere di ripristino e messa in sicurezza, consentendo anche di cambiare radicalmente l’immagine dell’area. Un secondo finanziamento, già in corso di affidamento, riguarderà il rifacimento della pubblica illuminazione sullo stesso Corso. E il completamento della piazzetta di via Ferrovia per un importo per entrambi gli interventi pari a 110mila euro».

Sono iniziati anche i lavori di messa in sicurezza nel parco giochi “Biagio Pignanelli” con la realizzazione del tappetino antitrauma. Questo andrà «ad abbellire la struttura particolarmente frequentata dai bambini del paese con un investimento di 32.000 euro. È previsto in questi giorni l’avvio dei lavori per la manutenzione straordinaria della rete fognaria di via Ferrovia, con un finanziamento regionale pari a 35.000 euro. Fondamentale la pulizia e la messa in sicurezza di tutti i fossi e i corsi d’acqua presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda il torrente Arango è stato attuato un primo intervento di manutenzione che mancava da oltre dieci anni. Per questi lavori è stata fondamentale la collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Calabria, mentre il Comune di Botricello ha investito poco meno di 10.000 euro».

OLTRE A SCUOLE E INFRASTRUTTURE, BOTRICELLO INVESTE ANCHE SULLA RETE FOGNARIA

Tra le procedure in itinere ci sono anche quelle relative ai lavori necessari per il completamento dell’intervento di messa in sicurezza nella zona Case Rosse. «Con la costruzione di una nuova rete fognaria e il potenziamento del sistema di raccolta delle acque che prevede un investimento pari a 500mila euro. Le procedure di gara sono in corso di istruttoria. In corso – prosegue il sindaco- anche l’iter per avviare i lavori di messa in sicurezza di via Albarella. Questo grazie alla decisione di questa Amministrazione Comunale di dedicare alla zona di Marina di Bruni un apposito capitolo di bilancio dove confluiscono gli oneri pagati dai cittadini. Una scelta che consentirà di realizzare altri interventi nel quartiere man mano che si registreranno le entrate.

La Giunta Comunale ha approvato in questi giorni il progetto esecutivo per il finanziamento Cis che a Botricello prevede un investimento di 444mila euro. I lavori consentiranno di realizzare, come voluto da questa Amministrazione Comunale, la strada di collegamento tra il villaggio Costa del Turchese e il villaggio Carioca. Quindi il collegamento con il resto dell’abitato attraverso via Zaccagnini».

Diversi interventi di manutenzione «nei due cimiteri del paese. Così come viene dedicata particolare attenzione – dichiara Puccio- alla viabilità con la nuova segnaletica già realizzata e manutenzioni programmate che andranno a risolvere una serie di problematiche. Infine, sono stati completati durante la stagione estiva tutti gli interventi che avevano interessato l’impianto di depurazione e la rete fognaria. Questi sono stati fatti con un investimento complessivo pari a 560mila euro».

«UN LAVORO DI SQUADRA»

Il Sindaco Saverio Simone Puccio e l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Viscomi hanno quindi sottolineato: «l’apporto fondamentale di tutto l’Ufficio Tecnico diretto dall’architetto Salvatore Aiello e dell’Ufficio gare guidato dal dottore Antonio Scumaci. Con le procedure seguite direttamente dall’ingegnere Francesco Mercurio. Confermando un importante lavoro di squadra che coinvolge tutti gli assessori e i consiglieri della maggioranza e che sta portando risultati straordinari».