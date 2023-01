Catanzaro, ordinanza sulla movida: nuovi orari per la musica nel locali

1 minuto per la lettura

Catanzaro, nuova ordinanza sulla movida

CATANZARO – Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha firmato un’ordinanza per regolamentare modalità e orari legati alla movida in città.

L’ordinanza, che sarà vigore da lunedì 9 gennaio a mercoledì 14 giugno, prevede che i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande non possano diffondere né riprodurre musica oltre la mezzanotte dal lunedì al venerdì e oltre l’1.30 del mattino sabato, domenica e festivi.

Si tratta di disposizioni che sono state concertate e in larga parte condivise con le associazioni di categoria e l’Asp di Catanzaro, per favorire una più chiara comprensione delle regole sia per i controllori che i destinatari, con spirito costruttivo e senso di responsabilità che vengono prima di ogni volontà repressiva.

Un lavoro propedeutico che la giunta del capoluogo di regione vuole portare avanti per determinare la disciplina valida per il periodo estivo.