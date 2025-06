Pd Lamezia, scontro al congresso: Pandolfo si ritira, scoppia la crisi

1 minuto per la lettura

Forti tensioni nel PD Lamezia: Pandolfo si ritira dal congresso per mancanza di dibattito, lasciando un solo candidato.

LAMEZIA TERME – Forti tensioni nel Pd cittadino. Nessun dibattito e così uno dei due candidati alla segreteria cittadina del Pd, Antonio Pandolfo, dopo aver presentato la sua mozione ritira la candidatura per mancanza di dibattito e tutti i componenti della mozione abbandonano i lavori del congresso. “Abbiamo abbandonato il congresso del Partito Democratico: non c’erano più le condizioni di legittimità e confronto” commentano i firmatari della mozione Pandolfo come Doris Lo Moro e l’ex segretario cittadino Gennarino Masi.

LO MODO E MASI LASCIANO IL CONCRESSO DEL PD LAMEZIA DOPO IL RITIRO DI PANDOLFO

“Abbiamo deciso di abbandonare il congresso cittadino del Partito Democratico perché, fin dall’inizio, è apparso evidente che si stessero violando le regole che noi stessi, come comunità politica, ci eravamo dati. In particolare, al momento previsto per l’inizio della discussione, invece di avviare un dibattito aperto tra gli iscritti, è stato dato subito inizio alle operazioni di voto. Il garante nominato dalla Commissione provinciale di garanzia – prosegue la componente della mozione Pandolfo – ha cercato, con senso di responsabilità, di interrompere la procedura per riportare il congresso nei binari della correttezza e del confronto. Ma ogni tentativo è stato respinto: alcuni esponenti di peso, presenti in sala, hanno imposto comunque la prosecuzione della votazione, ignorando le richieste di rispetto delle regole”. Le operazioni di voto, quindi, proseguiranno fino alle 20 per eleggere il segretario cittadino che, a questo punto, è scontato che sarà Vittorio Paola rimasto unico candidato.