«Farò opposizione da persona libera»: Doris Lo Moro lascia il gruppo consiliare del Pd di Lamezia Terme e passa al misto

LAMEZIA TERME – Terremoto nel PD lametino, Doris Lo Moro lascia il gruppo consiliare dem e passa al misto. L’annuncio in una conferenza stampa durante la quale, l’ex parlamentare e candidata a sindaco nella consultazione della scorsa primavera, ha lanciato critiche pesanti sul modo in cui viene gestito il partito e il gruppo consiliare, denunciando anche il consociativismo che esisterebbe nelle commissioni.

«Situazione intollerabile, dal Partito spedizioni punitive»

«L’unità è un valore – dice -ma non a tutti i costi». «Non si può ingoiare tutto. Sono qui a denunciare una situazione intollerabile. Non posso venire meno al mio impegno che è quello di fare l’opposizione. Devo essere una persona libera per poterla fare». La comunicazione della Lo Moro arriva, tra l’altro, all’indomani dell’epurazione dalle commissioni consiliari inflitta all’altro consigliere ed ex segretario cittadino PD Gennarino Masi, reo, pare di avere criticato Nicola Irto sulla regolarità dei congressi alla vigilia del suo arrivo a Lamezia per l’inaugurazione del nuovo circolo. Sulla rimozione dai gruppi consiliari inflitta a Masi dal capogruppo Muraca, la Lo Moro è durissima: «si è verificato un fatto grave, ma non è il solo: «Non si può pensare localmente ad un partito che organizza spedizioni punitive».

Critiche al capogruppo

Dito puntato sulla gestione del gruppo di Fabrizio Muraca: «non ha l’equilibrio giusto per gestire il potere che gli è stato affidato». Una stoccata anche sul segretario Vittorio Paola: «si è mostrato non adeguato per come ha gestito questa fase, non è libero». C’è un aspetto, infine, che vuole ribadire «non sto cambiando casacca vado nel gruppo misto perché da lì potrò fare la battaglia che mi spetta dal mio ruolo di opposizione». Puntualizza anche «Non voglio dare adito a giudizi di trasformismo a chi non può permetterselo. Rimango fedele al mio percorso umano e politico ma prendo le distanze da questo PD, con alcuni dei protagonisti anche una distanza umana». E conclude: «Mi riprendo la mia storia e la mia libertà».