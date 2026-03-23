Il sindaco di Lamezia revoca l’assessora D’Amico Amicarelli della Lega la sua sostituta

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Il sindaco di Lamezia Terme revoca l’incarico all’assessora Antonietta D’Amico, Donatella Amicarelli della Lega la sua sostituta

LAMEZIA TERME – Movimento tellurico per la compagine amministrativa guidata da Mario Murone già orfana di metà giunta. Il sindaco, accogliendo la richiesta della Lega dei giorni scorsi ha revocato l’assessore Antonietta d’Amico, (che finora è parso l’elemento che maggiormente si è distinto per impegno in Giunta).

Donatella Amicarelli la sostituta

Il primo cittadino, dopo aver preso un po’ di tempo, per cercare di venir fuori dall’impasse, alla fine ha ceduto all’aut aut della Lega. Il “Carroccio” locale, in rotta col proprio assessore, dopo aver fatto fuori D’Amico (tra l’altro commissaria cittadina della Lega) ha già individuato in Donatella Amicarelli il suo nuovo esponente da offrire al sindaco per la giunta. L’assessora all’Ambiente, D’Amico è stata destituita con decreto sindacale n. 3 del 23 marzo 2026, con il quale si pone fine con effetto immediato al rapporto fiduciario all’interno della Giunta comunale.

Lamezia, il sindaco revoca l’assessora D’Amico, la Lega: «Venuto meno il rapporto fiduciario»

Con tale atto viene quindi revocato l’incarico assegnato alla D’Amico nel luglio scorso. In quella data le erano state attribuite le deleghe al Verde pubblico e parchi, Ambiente e Sicurezza Ambientale, Agricoltura, Riqualificazione delle periferie, Manutenzione ordinaria e Randagismo. Le prime dichiarazione della Lega parlano della chiusura di una fase politica ormai esaurita e dell’apertura di una nuova stagione amministrativa. Evidenzia che la richiesta di defenestramento di D’Amico non è legata ad una questione personale, ma è di tipo politico amministrativo. «Alla base della scelta – viene evidenziato – vi è il venir meno del rapporto fiduciario e, conseguentemente, della rappresentanza politica». Per quanto concerne la determinazione del sindaco va evidenziato che è strettamente collegata alla “dipendenza” dai partiti di coalizione di centrodestra. Avendo scelto fin dall’inizio del suo mandato di costruire una giunta politica, affidandosi ai partiti che lo hanno eletto.

Mancano ancora due assessori

Si ricorda che la Giunta è monca ancora di due assessori dopo le dimissioni, di due mesi fa, dell’assessora al Bilancio Giulia Bifano, in quota Fratelli d’Italia, e l’assessora (dimessasi più di un mese fa) ai Lavori pubblici Gabriella De Sensi (in quota Lamezia Domani, la lista di riferimento dell’assessore regionale Filippo Mancuso).