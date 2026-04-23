Calabria, l’ok della Giunta agli psicologi nella Case di comunità

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La Calabria stanzia 9,5 milioni contro la povertà, introduce psicologi nelle Case di Comunità, “Una casa per tutti”, e vara il nuovo Piano Antincendio 2026.

CATANZARO – Una seduta densa di provvedimenti quella tenutasi ieri sera, 22 aprile 2026, alla Cittadella Regionale. La Giunta della Calabria ha dato il via libera a una serie di misure strategiche che spaziano dal sostegno alle fragilità sociali alla prevenzione degli incendi boschivi, delineando la programmazione per i prossimi mesi.

CALABRIA: ARRIVA IL “BUONO SERVIZIO” E GLI PSICOLOGI NELLE CASE DI COMUNITÀ

Su proposta dell’assessore al Welfare e all’Inclusione sociale, Pasqualina Straface, è stato approvato l’aggiornamento del “Piano regionale di supporto alle fragilità – Salute e Welfare”. La novità più rilevante è lo stanziamento di oltre 9,5 milioni di euro destinati al “Buono servizio per il contrasto alla povertà”. Si tratta di un sostegno economico concreto per le persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica, utilizzabile esclusivamente per servizi accreditati. Ma il piano guarda anche alla salute mentale e all’abitare. Psicologi nelle Case di Comunità: professionisti a supporto di anziani, adolescenti in difficoltà, caregiver e nuclei familiari fragili, operativi sia in presenza che via digitale. E, “Una casa per tutti”, contributi economici per sostenere l’accesso alle abitazioni in locazione per chi vive situazioni di emergenza abitativa.

DISABILITÀ E “DOPO DI NOI”: COMMISSARI PRONTI AD INTERVENIRE

L’esecutivo ha impresso una svolta anche sul fondo “Dopo di Noi” (annualità 2016-2018), mirato all’assistenza dei disabili gravi privi di supporto familiare. Per evitare la perdita dei finanziamenti causata dai ritardi degli anni passati, la Regione ha stabilito che, in caso di ulteriori criticità nei singoli ambiti territoriali, verranno nominati dei commissari ad acta con poteri sostitutivi. Sempre sul fronte amministrativo, sono stati nominati i commissari per la trasformazione delle Ipab di Lungro e della “Casa Serena” di Reggio Calabria: a guidare la transizione sarà Francesco Campana.

AMBIENTE: AL VIA IL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 2026

Sul fronte della sicurezza territoriale, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo ha incassato l’approvazione del Piano Antincendio Boschivo (AIB) 2026. Per la prima volta, il piano non si limita alla gestione dell’emergenza ma analizza gli scenari climatici futuri fino al 2100.

L’obiettivo è prevenire i roghi nelle zone dove il confine tra aree agricole e centri urbani è sempre più sottile a causa delle ondate di calore estreme. Parallelamente, è stata inoltrata al Ministero la richiesta di stato di calamità naturale per il maltempo che ha colpito l’Alto Ionio cosentino lo scorso 1 aprile 2026.

OLTRE L’OK PER GLI PSICOLOGI NELLE CASE DI COMUNITÀ IN AGRICOLTURA ARRIVANO LE NOMINE: CONFERMA PER CALABRIA VERDE

Tra gli altri provvedimenti di rilievo come Innovazione agricola. E’ stats approvata la strategia Akis per portare conoscenza e tecnologia nelle aziende calabresi (fondi PSP-CSR 2023-2027). Consorzi di Bonifica, costituiti i comitati di sorveglianza per i quattro enti del cosentino attualmente in liquidazione coatta. Mentre a Calabria Verde è stato confermato Giuseppe Oliva nel ruolo di direttore generale dell’ente che gestisce il patrimonio boschivo regionale.