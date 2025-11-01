Sanità in Calabria, Schillaci: «avviato iter per fine del commissariamento»

1 minuto per la lettura

Schillaci ha avviato l’iter per la fine del commissariamento della sanità in Calabria, riconfermando Occhiuto in attesa della rapida conclusione.

CATANZARO – Una svolta storica per la sanità calabrese è stata annunciata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha confermato l’avvio della procedura per l’uscita della Regione dal lungo regime di commissariamento. Parlando oggi, 1 novembre 2025, ai giornalisti a Catanzaro in un incontro promosso da Fratelli d’Italia per i tre anni del governo Meloni. Il Ministro ha espresso ottimismo sui tempi della fine del commissariamento. «È stato – ha detto- avviato l’iter per l’uscita della Calabria dal commissariamento della sanità e, compatibilmente con i tempi tecnici, la procedura si concluderà, spero rapidamente».

FINE COMMISSARIAMENTO SANITÀ IN CALABRIA: OCCHIUTO RICONFERMATO COMMISSARIO PER LA TRANSIZIONE

In attesa del completamento dell’iter, la guida della sanità regionale rimane nelle mani del Presidente della Regione. «Abbiamo confermato il presidente Roberto Occhiuto come commissario» ha precisato Schillaci. La decisione di avviare l’uscita dal commissariamento arriva come riconoscimento dei progressi compiuti. Schillaci ha infatti aggiunto: «La Calabria negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti nella sanità, come è testimoniato dal miglioramento, rispetto ad altre regioni, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)». La fine del commissariamento, qualora completata, restituirebbe alla Regione piena autonomia nella gestione del proprio sistema sanitario. Un traguardo atteso da anni dai cittadini e dalle istituzioni calabresi.