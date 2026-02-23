Occhiuto vede l’ambasciatore Usa: «Medici cubani intoccabili»

2 minuti per la lettura

Occhiuto conferma i medici cubani in Calabria anche all’ambasciatore Usa, ma concorda il reclutamento di nuovi professionisti internazionali e autonomi.

CATANZARO – Un incontro di alto livello diplomatico si è svolto questa mattina, 23 febbraio 2026, negli uffici della Regione Calabria. Il Governatore Roberto Occhiuto ha ricevuto l’ambasciatore Mike Hammer, incaricato d’affari statunitense a Cuba, e il console generale Usa a Napoli, Terrence Flynn. Al centro del colloquio, la gestione della carenza di personale sanitario e il futuro della controversa, ma efficace, missione dei medici caraibici.

IL GOVERNATORE BLINDA I CUBANI: «SONO UNA NECESSITÀ»

Occhiuto è stato chiaro con i rappresentanti del Dipartimento di Stato americano: i medici cubani già operativi sul territorio rimarranno. «Ho detto ad Hammer che i medici cubani, che stanno consentendo di mantenere aperti ospedali e pronto soccorso, sono ancora una necessità per la nostra Regione. La mia priorità assoluta è assicurare il diritto alla cura dei cittadini calabresi». Nonostante lo scetticismo espresso da Washington verso le missioni coordinate dall’Avana, il Governatore ha ribadito che, in un sistema sanitario in grande difficoltà, il contributo dei camici bianchi caraibici è stato e resta fondamentale per evitare il collasso delle strutture.

STRATEGIA 2026: VERSO QUOTA 1.000 MEDICI

L’obiettivo iniziale per l’anno in corso era ambizioso: portare il numero dei medici cubani fino a 1.000 unità. Tuttavia, il dialogo con gli Stati Uniti ha aperto una nuova via diplomatica e operativa: A metà gennaio è stato pubblicato un bando rivolto a medici Ue ed extra Ue. La Calabria punta ora a medici che vogliano trasferirsi individualmente, svincolati dalle missioni governative cubane. La Regione si impegna a offrire lo stesso supporto logistico ed economico già previsto per l’attuale contingente cubano.

Il “compromesso” raggiunto con gli inviati di Washington sembra delineare una sanità calabrese più aperta e multiculturale. Se da un lato Occhiuto non rinuncia a chi ha salvato i reparti negli ultimi anni, dall’altro accetta il supporto degli Usa per esplorare bacini di reclutamento alternativi. «La Regione è disponibile ad accogliere tutti i medici che in autonomia vogliano venire a lavorare in Calabria», ha concluso Occhiuto, segnando un punto a favore della diplomazia pragmatica: garantire i servizi essenziali rispettando, dove possibile, gli equilibri geopolitici con il principale alleato occidentale.