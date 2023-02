Maria Grazia Fragale alfiere della Repubblica, soddisfazione della comunità

2 minuti per la lettura

GRANDE soddisfazione al “Francesco Fiorentino” di Lamezia Terme, la studentessa Maria Grazia Fragale, classe quarta A del Liceo Classico è stata nominata “Alfiere della Repubblica” dal presidente Sergio Mattarella (LEGGI).

Un attestato d’onore che la Presidenza della Repubblica ha istituto per premiare quei giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino.

«È un’ulteriore bella e significativa pagina per il nostro istituto – commenta il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli – e continua- hanno scelto bene. Si tratta di una studentessa che merita davvero molto, non solo per i risultati scolastici che sono brillantissimi, ma anche per il suo spirito di solidarietà, per l’altruismo, per il suo senso civico, per quello che significa stare insieme agli altri».

A Maria Grazia, residente a Serrastretta è andato, dunque, uno dei trenta riconoscimenti assegnati sul territorio nazionale dalla Presidenza della Repubblica. La comunicazione è stata diffusa da una nota del Quirinale nella quale si legge: «I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare, ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche».

Il riconoscimento alla studentessa modello è andato «per la testimonianza di solidarietà che ha offerto nelle sue diverse attività. Per aver favorito l’integrazione di una ragazza ucraina all’interno della classe e per aver aiutato alcuni rifugiati ucraini nell’apprendimento della lingua italiana».

Questa designazione ha riempito di orgoglio il Liceo Classico Artistico di Lamezia Terme. Dal preside ai docenti tutti è un coro unanime sulle qualità straordinarie di questa studentessa. Sempre con il massimo dei voti in tutte le discipline di studio e con un grande spirito solidale. «Una ragazza generosa e umile, sempre disponibile ad aiutare gli altri».

Una forma di cooperazione che è molto forte anche nelle attività intra diocesane. Infatti nella motivazione del riconoscimento si legge: «Nonostante la giovane età, Maria Grazia ha deciso di mettere una grande parte del proprio tempo libero a servizio degli altri. Le sue energie sono rivolte principalmente verso i bambini per i quali organizza attività in parrocchia cercando, attraverso la recitazione, il canto, la musica e i giochi, di trasmettere loro alcuni valori fondamentali, primo tra tutti quello della convivenza pacifica e della solidarietà. Maria Grazia si è distinta per generosità e spirito di accoglienza anche nei confronti di una ragazza ucraina, che ha affiancato a scuola e aiutato, con grande discrezione, facilitandone l’inserimento all’interno della classe. Non ha fatto mancare il proprio aiuto per l’apprendimento della lingua italiana ad altri rifugiati ucraini, ospiti temporaneamente nel nostro Paese».