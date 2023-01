Lo storico viaggio a Lamezia Terme di Papa Ratzinger

1 minuto per la lettura

Lo storico viaggio del 9 ottobre del 2011 quando Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger visitò la Diocesi di Lamezia Terme.

LAMEZIA TERME – Il 9 ottobre del 2011 è stata una giornata storica non solo per Lamezia Terme ma per l’intera Calabria. Papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger visitò quel giorno la Diocesi di Lamezia Terme. Prima tappa l’area industriale (la più grande del Mezzogiorno dopo quella di Bagnoli) che a lui è stata intitolata per la Messa e la recita dell’Angelus.

Papa Benedetto XVI ricambiò l’accoglienza aprendo le braccia come a voler contenere tutti in un abbraccio. «Sono venuto per condividere con voi gioie e speranze» disse ai quarantamila presenti che quel giorno invasero l’area industriale ex sir.

Indimenticabile poi la papamobile che attraversò il centro della città con migliaia di persone festanti salutati da Benedetto XVI fino ad arrivare all’Episcopio dove Benedetto XVI si intrattenne per poco più di tre ore passate tra il pranzo con i vescovi calabresi, un breve riposo ristoratore, e un saluto speciale fornito a cittadini e personalità accorse nella centrale via Lissania, dove ha sede l’Episcopio, prima che la papamobile raggiunse lo stadio “Guido D’Ippolito” dove un elicottero attendeva Benedetto XVI per condurlo alla volta di Serra San Bruno dove visitò la Certosa.