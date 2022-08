Botricello, un premio per ricordare il magistrato Federico Bisceglia

2 minuti per la lettura

BOTRICELLO (CATANZARO) – L’Amministrazione comunale ha promosso per martedì 16 agosto 2022, alle ore 21,30, nel piazzale antistante il Comune, la prima edizione del “Premio Orgoglio Botricellese” intitolato al magistrato e concittadino Federico Bisceglia, tragicamente scomparso nel 2015 a causa di un incidente stradale proprio mentre stava rientrando a Botricello.

Premio Federico Bisceglia, le ragioni dell’istituzione

L’amministrazione, guidata dal sindaco Simone Saverio Puccio, evidenzia come «il premio intende promuovere da un lato le figure che, negli anni, hanno saputo valorizzare la nostra realtà e impegnarsi nei rispettivi settori per garantire lustro al proprio paese, dall’altro sottolineare la figura del giovane magistrato che ha saputo improntare la propria attività in nome dei principi della trasparenza, dell’umiltà, del rispetto delle Istituzioni e della vicinanza al popolo».

Premio Federico Bisceglia 2022: i premiati

In questo ambito, l’Amministrazione comunale ha voluto assegnare il premio “Federico Bisceglia” al magistrato Marisa Manzini, attuale procuratore aggiunto di Cosenza, molto legata alla Calabria, dove ha scelto di lavorare con impegno e dedizione.

I premiati della prima edizione di “Orgoglio Botricellese” sono, inoltre: il medico in quiescenza Pasquale Gallucci; l’imprenditore e medico Francesco Colucci; il maestro e direttore d’orchestra Antonio Puccio; Francesco Aiello, figura storica dello sport botricellese che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione di questi principi e alla crescita sana e corretta di diverse generazioni.

Il sindaco Puccio: «Vogliamo valorizzare la nostra storia»

«La manifestazione – ha spiegato il sindaco Simone Puccio – rappresenta per questa Amministrazione e per la comunità di Botricello un significato particolarmente profondo: la nostra comunità ha bisogno di valorizzare la propria storia e con essa quelle persone che hanno impegnato la propria vita al servizio della cittadina. A questo si aggiunge, la volontà di ricordare con un segno tangibile la figura del Magistrato Bisceglia, attraverso un’iniziativa che possa diventare un percorso culturale costante per l’intero paese».

Il sindaco ha aggiunto che «la Giunta comunale ha voluto valorizzare una figura che potesse richiamare quella del magistrato Bisceglia e la scelta è ricaduta sul procuratore Manzini perché riteniamo rappresenti al meglio i valori e gli ideali espressi dal nostro concittadino. A lei si aggiungono quattro persone di cui andiamo fieri e che, ognuno per la propria esperienza, hanno dato lustro alla nostra comunità, stimolando le attività sociali, economiche, culturali e sportive».

La consegna dei premi sarà intervallata da intermezzi musicali con la partecipazione dell’artista Giovanna Camastra, nota anche per la sua partecipazione a Sanremo Young.