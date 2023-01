Girifalco, al via Letture d’inverno: Luca Palamara apre la sesta edizione

2 minuti per la lettura

Il magistrato Luca Palamara presenta a Girifalco il libro “Lobby e logge” scritto con il giornalista Alessandro Sallusti

GIRIFALCO (CZ) – Girifalco sempre più centro culturale d’eccellenza e il nuovo anno si apre con la rassegna “Letture d’inverno” giunta ormai alla sesta edizione tra un susseguirsi continuo di autori diversi provenienti da ogni parte d’Italia.

Nella splendida cornice di Palazzo De Stefani-Ciriaco è in arrivo adesso Luca Palamara per il primo appuntamento della nuova stagione, in programma sabato 28 gennaio alle ore 18. I rapporti tra la magistratura e la politica al centro della serata con la presentazione del libro “Lobby e Logge le cupole occulte che controllano il Sistema e divorano l’Italia” che il magistrato di origini calabresi ha scritto insieme al giornalista Alessandro Sallusti.

Le rassegne, unitamente al Premio Letterario e alle tante iniziative di valenza culturale, nascono nella prima e seconda consiliatura del sindaco Pietrantonio Cristofaro, su iniziativa dell’assessore con delega alla Cultura Elisa Sestito. Un progetto ambizioso e radicato ormai nel tempo che ha trasformato Girifalco in importante baricentro culturale dell’hinterland catanzarese.

«Le nostre rassegne – ha spiegato Elisa Sestito – trattano, attraverso l’esposizione degli autori: temi sociali, di attualità, di sensibilizzazione e si propongono come importanti momenti ad impatto socio-culturale. Rappresentano luoghi e spazi di confronto tra autore e lettore in un’ottica di reciproco accrescimento. Molto più che del cemento è importante la diffusione della cultura nelle comunità, perché essa rende l’uomo libero e perfettamente consapevole. Da qui la necessità di divulgare la cultura con ogni mezzo possibile, compresi gli spazi con gli autori». Palamara sarà solo il primo di una serie di eventi. Il programma prevede ulteriori appuntamenti con spazi dedicati alle donne, a romanzi calabresi e alla lotta alle varie forme di criminalità.