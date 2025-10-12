Catanzaro chiama e Vasco risponde e rilancia sui social “i cuori gialli” apparsi in città

2 minuti per la lettura

Vasco Rossi ha rilanciato tramite i propri social l’iniziativa realizzata a Catanzaro dove i bambini del Comprensivo Milani-Preti hanno riempito il corso cittadino di cuori gialli con le strofe delle canzoni del rocker modenese

CATANZARO – Emozioni, musica e bellezza condivisa. Un gesto semplice, nato tra i banchi di scuola, è riuscito ad arrivare dritto al cuore del grande Vasco Rossi. Nei giorni scorsi, centinaia di piccoli cuori gialli con scritte rosse hanno colorato il corso principale di Catanzaro, trasformandosi in una poesia collettiva disseminata tra l’indifferenza dello smog: un modo per restituire “aria” ai sentimenti, con un messaggio d’amore e creatività che ha preso la forma di cuori lasciati sui parabrezza delle auto e distribuiti ai passanti.

A realizzarli sono stati gli alunni e le alunne dell’Istituto comprensivo “S. Maria Milani-Preti” del quartiere Sala, guidati dalle loro maestre, che hanno deciso di diffondere bellezza nel modo più semplice e sincero: attraverso le parole. Su ogni cuore, una frase tratta dalle canzoni di Vasco Rossi, testi che raccontano di sogni, libertà e vita vissuta. Nelle mani dei bambini, quei versi si sono trasformati in un messaggio di speranza, gioia e leggerezza, capace di illuminare un’intera città.

L’iniziativa rientra nel progetto “Non solo aquile: esplorare e valorizzare Catanzaro”, pensato per insegnare ai più piccoli a guardare la propria città con occhi nuovi, a renderla più bella con i gesti quotidiani e a scoprire la forza della condivisione.

LA NOTIZIA ARRIVA A VASCO ROSSI CHE RILANCIA SUI SOCIAL I “CUORI GIALLI” DI CATANZARO

E poi, il piccolo miracolo: la notizia è arrivata fino a Zocca, il paese natale del “Blasco”, che ha voluto condividere sui suoi profili social le immagini dei cuori gialli. Il post ha fatto il giro del web, raccogliendo oltre seimila “mi piace” su Instagram e centinaia di commenti anche su Facebook. In un istante, Catanzaro è diventata il palcoscenico di una storia di entusiasmo, umanità e orgoglio cittadino, capace di unire musica e infanzia sotto lo stesso segno della bellezza.

Per un giorno, i bambini e le loro insegnanti si sono sentiti “famosi”, emozionati nel vedere che il loro gesto aveva fatto breccia nel cuore del loro idolo. E quel messaggio di bellezza, nato tra le aule di una scuola, è diventato un simbolo contagioso.

“Essere la voce che sparge bellezza”: questo il motto che resterà nel cuore di tutti, come promemoria che anche un piccolo gesto può illuminare un’intera comunità.