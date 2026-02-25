2 minuti per la lettura

Botricello punta sulla prevenzione: attivato lo Sportello amianto nazionale. Il progetto mira a fornire ai cittadini strumenti concreti per gestire i rischi legati all’amianto, materiale ancora presente in numerose strutture pubbliche e private e responsabile di migliaia di vittime ogni anno.

BOTRICELLO (CATANZARO) – La tutela della salute dei cittadini passa anche attraverso l’informazione e la prevenzione. L’amministrazione comunale di Botricello ha compiuto un passo decisivo in questa direzione approvando, con delibera di Giunta, il protocollo d’intesa con l’associazione Sportello amianto nazionale, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente come ente di protezione ambientale.

Il progetto, di portata nazionale, mira a fornire ai cittadini strumenti concreti per affrontare i rischi legati all’amianto, materiale ancora presente in numerose strutture pubbliche e private e responsabile di migliaia di morti ogni anno. Grazie allo sportello, cittadini e imprese potranno accedere a informazioni immediate e aggiornate su tutti gli aspetti della gestione dell’amianto: dalla segnalazione dei pericoli alla ricerca di imprese qualificate per la rimozione, fino alle agevolazioni previdenziali e fiscali previste dalla legge.

La collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini

Secondo l’ufficio tecnico del Comune, l’attivazione dello Sportello amianto a Botricello si inserisce in una rete nazionale che coinvolge oltre 4.000 amministrazioni italiane. L’obiettivo è chiaro: garantire un’informazione unificata, trasparente e multidisciplinare, capace di costruire un futuro libero dall’amianto. La collaborazione tra enti pubblici, associazioni e cittadini rappresenta una strategia concreta per ridurre l’impatto sanitario ed ambientale di un materiale ancora presente in tante realtà.

Il sindaco Saverio Simone Puccio ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «L’amministrazione comunale continua il suo percorso volto a sostenere la salute dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Con l’adesione allo Sportello amianto nazionale si apre un canale di informazione gratuita e accessibile, che si affianca ad altre iniziative attivate durante la legislatura per proteggere le persone e l’ambiente, come previsto dal nostro programma elettorale». Fondamentale in questo processo è stato il ruolo dell’assessore delegato alle Politiche Sanitarie, Ilaria Gigliotti, che ha guidato l’implementazione del servizio, contribuendo a creare un ponte tra cittadini, istituzioni e associazioni specializzate.

Botricello punta sulla prevenzione: attivato lo Sportello amianto nazionale

L’attivazione dello Sportello amianto non rappresenta solo un servizio informativo: è un segnale chiaro dell’impegno di Botricello nella prevenzione, nella sicurezza e nella salute pubblica, valori che l’amministrazione intende rafforzare nel tempo. In un contesto nazionale in cui la gestione dell’amianto resta una sfida complessa, iniziative come questa offrono un modello concreto di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa trasformarsi in protezione reale per le comunità.