A Lamezia Terme il convegno su haloterapia e flogosi delle vie aeree

Haloterapia e flogosi delle vie aeree: a Lamezia Terme, il convegno che fa il punto sulle evidenze scientifiche.

LAMEZIA TERME – Un approfondimento scientifico all’avanguardia sul ruolo dell’haloterapia nelle patologie infiammatorie delle vie respiratorie. Sabato 28 febbraio, presso l’Hotel Marechiaro, si terrà il convegno dal titolo “Haloterapia e flogosi delle vie aeree: dalle miniere di sale alle evidenze scientifiche”, un evento che punta a fare il punto sulle basi cliniche e fisiopatologiche di questa pratica terapeutica.

L’incontro riunirà pediatri, otorinolaringoiatri, pneumologi e operatori tecnici del settore, impegnati in un confronto multidisciplinare volto a ripercorrere la storia dell’haloterapia, i suoi meccanismi fisioterapici e le evidenze scientifiche raccolte negli ultimi vent’anni.

Dalle miniere di sale alla medicina moderna

L’haloterapia ha radici antiche. Fin dal XVIII secolo, i pazienti affetti da disturbi respiratori si recavano nelle miniere di sale dell’Europa centrale, notando un miglioramento dei sintomi respiratori. Oggi, grazie a tecnologie moderne, è possibile ricreare ambienti salini controllati in strutture dedicate, garantendo standard igienico-sanitari elevati e sistemi di erogazione regolamentati.

Durante il convegno verranno approfonditi i meccanismi fisioterapici dell’haloterapia. Le microparticelle di cloruro di sodio, inalate in ambienti controllati, possono agire sulla mucosa respiratoria, migliorando la clearance mucociliare e riducendo l’infiammazione locale. Al centro del dibattito, i sistemi di erogazione configurabili come dispositivi medici, in linea con il Regolamento (UE) 2017/745. Un tema di crescente importanza per chi opera nel settore a fini clinici e di ricerca.

Negli ultimi vent’anni, la letteratura scientifica internazionale ha iniziato a produrre dati sul ruolo dell’haloterapia in condizioni come la rinite cronica, la sinusite e le bronchiti ricorrenti, sebbene la pratica sia ancora in fase di consolidamento scientifico. Durante l’evento sarà presentato il sistema Aerosal®, configurato come dispositivo medico, contestualizzandone l’impiego sulla base delle evidenze disponibili.

La nascita della A.I.Ha.M.

Un momento chiave del convegno sarà l’annuncio della nascita dell’Accademia Italiana di Haloterapia Medica (A.I.Ha.M.), società scientifica senza scopo di lucro con finalità esclusivamente medico-scientifiche. L’Accademia mira a promuovere la ricerca, la formazione e la standardizzazione dei protocolli di haloterapia in Italia, contribuendo a consolidare la pratica su basi cliniche solide.

A Lamezia Terme il convegno su haloterapia: un evento accreditato ECM

L’iniziativa è accreditata nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), garantendo la partecipazione di professionisti della salute a un percorso formativo riconosciuto, aggiornato e multidisciplinare.