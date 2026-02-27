Cotronei, discarica di Spuntone-Chianette sotto sequestro

1 minuto per la lettura

Malgrado una spesa di oltre 2,6 milioni di euro riaffiorano rifiuti in diversi punti e la Procura di Crotone vuole vederci chiaro: sequestrata a Cotronei la discarica di Spuntone-Chianette

COTRONEI – La bonifica della vecchia discarica comunale di Cotronei “Spuntone-Chianette” presenterebbe gravi lacune. Nonostante il Comune abbia spesa 2,6 milioni di euro di fondi regionali. Rifiuti stanno affiorando in diversi punti. Inoltre, alcune opere di copertura e contenimento, completate nel giugno scorso dall’impresa incaricata, presenterebbero anomalie. Per questo i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo della discarica. Su ordine del procuratore di Crotone, Domenico Guarascio, e del sostituto Matteo Staccini, sono intervenuti i militari del Nucleo Parco di Cotronei e della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, insieme a quelli della Stazione locale.

Grazie all’ausilio dell’VIII Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, è stata compiuta una dettagliata ricognizione aerea utile alla ricostruzione dello stato dei luoghi. L’esito degli accertamenti ha indotto la Procura di Crotone a disporre il sequestro preventivo dell’area della discarica al fine di preservare l’integrità dello stato dei luoghi e impedire il possibile aggravamento della situazione. Approfondimenti sono in corso anche sotto il profilo tecnico e amministrativo con acquisizioni di atti presso il Comune di Cotronei e la Regione Calabria.

Copiosa la documentazione amministrativa, tecnica e contabile che i carabinieri stanno esaminando. L’obiettivo è quello di ricostruire l’intero iter progettuale, esecutivo e finanziario dell’intervento di ripristino del sito e di verificare la corrispondenza tra le opere progettate, quelle contabilizzate e quelle effettivamente realizzate.