Alice Sabatini: «È un piacere tornare in Calabria»

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Calabria protagonista di benessere e prevenzione con la terza edizione del Talk show “Angiologia The Experiences”: tra gli ospiti, la modella e influencer Alice Sabatini, che ha portato la sua testimonianza sulla panniculopatia, comunemente conosciuta come cellulite.

Una Calabria luminosa, accogliente, quasi cinematografica ha fatto da cornice alla terza edizione del Talk show “Angiologia: The Experiences”, promosso dal dottor Elia Diaco a Gizzeria Lido. Un appuntamento che ha trasformato il confronto tra medicina, stile di vita e benessere in un dialogo aperto e diretto con il pubblico, grazie alla presenza di esperti provenienti da tutta Italia e al coinvolgimento dei pazienti sui temi della salute vascolare.

Ospite speciale dell’evento è stata la modella e influencer Alice Sabatini, che ha portato sul palco non solo il fascino che nel 2015 le ha valso la vittoria della 76ª edizione di Miss Italia, ma soprattutto il racconto sincero di una donna che ha imparato a convivere con i cambiamenti del proprio corpo e della propria vita. La sua presenza ha contribuito a rendere il dibattito ancora più vicino e comprensibile al grande pubblico, unendo la divulgazione scientifica a cura del dottor Diaco con la sua esperienza personale.

Accolta in un contesto che lei stessa ha definito “meraviglioso”, Alice Sabatini ha raccontato nella nostra intervista, a margine del congresso medico, il suo ritorno nella Regione con entusiasmo sincero: «Mi sono trovata benissimo. È sempre un piacere tornare qui dopo tanti anni. La Calabria ci ha accolti con un sole incredibile e una vista mozzafiato».

Alice Sabatini racconta la sua esperienza con la “panniculopatia”, meglio conosciuta come cellulite

Al centro del talk, un tema spesso sottovalutato ma molto diffuso: la panniculopatia, comunemente conosciuta come “cellulite”. Un argomento affrontato senza filtri, ma con approccio scientifico e pratico, che ha permesso di aprire una finestra concreta sulla prevenzione e sulla gestione delle problematiche vascolari e linfatiche. Alice Sabatini ha condiviso il proprio percorso personale, segnato da cambiamenti fisici e sportivi importanti dopo l’esperienza di Miss Italia 2015. Il passaggio da un’attività agonistica intensa a una routine diversa ha avuto un impatto significativo sul suo corpo, portandola a confrontarsi con gonfiore e dolore agli arti inferiori. «Dopo il percorso di Miss Italia ho preso chili in poco tempo, il mio corpo è cambiato tantissimo. Ho smesso da un giorno all’altro di fare sport a livello agonistico e il mio corpo ne ha risentito», ci ha confessato la modella.

Un percorso di consapevolezza che l’ha condotta a rivolgersi a specialisti del settore, intraprendendo un programma personalizzato di prevenzione e gestione, calibrato nel tempo in base alle risposte dell’organismo. «Quando viaggio in aereo, ogni tanto, chiamo il dottor Elia Diaco in crisi e aggiustiamo la terapia volta per volta».

Il dibattito, nel corso dell’evento, si è focalizzato sul tema della prevenzione, elemento centrale dell’intero confronto medico-divulgativo. Un passaggio che ha voluto sottolineare l’importanza di ascoltare il proprio corpo e di non sottovalutare segnali spesso considerati marginali, ma che possono invece rappresentare campanelli d’allarme da affrontare tempestivamente. Da qui l’invito emerso con forza rivolto soprattutto alle giovani donne: non ignorare i cambiamenti fisici, non rimandare i controlli e affidarsi a percorsi specialistici adeguati, in un’ottica di prevenzione consapevole e continuativa.

Una carriera tra moda, recitazione e televisione

A undici anni dalla vittoria a Miss Italia, il bilancio per Alice Sabatini è quello di una carriera in continua evoluzione. Dalla recitazione fino ai trasferimenti tra Roma e Milano, il percorso si è trasformato in una crescita costante tra esperienze artistiche e professionali. Oggi la sua attività si muove tra moda internazionale e collaborazioni nel panorama europeo: «Lavoro tanto per brand internazionali, soprattutto in Germania e Francia».

Ma c’è anche la televisione all’orizzonte: un nuovo programma in arrivo su Real Time, dedicato alla cucina e alle relazioni familiari, che la vedrà protagonista accanto a una presenza speciale e profondamente significativa: «Sarò con la mia bisnonna, a cui tengo tantissimo. Pensa che ha 102 anni ed è lucidissima. La domenica mi chiama e mi chiede cosa preparo a pranzo». Un racconto che unisce sapori, affetto e quotidianità, con un piatto simbolo che diventa ponte tra le generazioni: la pasta al forno.

Sport, identità e nuove priorità

Alice Sabatini ha una solida esperienza sportiva come cestista professionista. Ha giocato in Serie A2 con la squadra di Santa Marinella. Nel 2018 ha ampliato la sua attività entrando nel team editoriale di Eurosport, dove ha svolto il ruolo di commentatrice a bordocampo per le partite di Serie A maschile di basket.

Lo sport resta una componente fondamentale della sua identità, anche se attualmente vissuto in una forma diversa. Dopo il ritorno sul parquet nel 2024 con la stagione completata a Varese, Alice Sabatini ha scelto di rallentare l’attività agonistica per lasciare spazio ad altre atlete: «Non potendo giocare un campionato completo ho trasformato la mia passione per il basket. Quest’anno non me la sono sentita di occupare un posto in panchina che potrebbe meritare un’altra ragazza». Oggi il basket si vive fuori dal campo: «Seguo mio marito dagli spalti e partecipo ad attività con la Lega Basket Italiana e con la NBA».

Il futuro tra sogni e grandi brand

Tra i progetti futuri, il nuovo programma televisivo rappresenta una tappa già definita, mentre il resto è affidato a una filosofia di vita fatta di incontri, opportunità e scelte quotidiane: «Vivo molto alla giornata, quello che portano gli incontri e gli eventi». Sogno nel cassetto? Una campagna con uno dei grandi nomi della moda italiana: «Armani», ha affermato con semplicità, lasciando intravedere un obiettivo che unisce eleganza, concretezza e aspirazione internazionale.