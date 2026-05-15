2 minuti per la lettura

Bandiera blu assegnata anche Falerna, è la prima volta per la costa lametina. Il riconoscimento apre importanti scenari di sviluppo turistico

FALERNA – Si esulta nel centro tirrenico lametino per l’assegnazione della “Bandiera Blu”. L’importante riconoscimento di livello “internazionale” è stato assegnato dalla FEE /Foundation for Environmental Education) al sindaco Francesco Stella al Cnr in Roma alla presenza del ministro del turismo Mazzi.

Traguardo storico

L’amministrazione comunale parla di «uno storico traguardo» l’assegnazione della bandiera blu. Si sottolinea «l’orgoglio di aver conseguito un obiettivo mai realizzato lungo questo grande tratto di costa tirrenica» e che la “Bandiera Blu” «certifica qualità eccellente delle acque , servizi efficienti, sicurezza e una gestione attenta e sostenibile del territorio». Si evidenziano «i criteri rigorosissimi» che «rendono questo risultato ancora più prestigioso». Insomma Per Falerna significa «una svolta turistica fondamentale». E cioè «più attrattività, più fiducia, più futuro per il nostro territorio Una svolta anche per la riviera dei tramonti». «Ora sulla spiaggia sventola un simbolo di eccellenza e Falerna è pronta ad accogliere visitatori in un ambiente sicuro, pulito e di qualità». E si ritiene «fondamentale per tutti, il lavoro pro -ambiente della nostra Regione Calabria (che infatti aumenta il numero di bandiere blu). Grazie al presidente Roberto Occhiuto e agli assessori Antonio Montuoro e Giovanni Calabrese».

«Nuovi scenari di sviluppo»

«Quando si lavora con amore e serietà per far crescere la propria terra, i risultati arrivano sempre» afferma Serafino Gallo, consigliere comunale di San Mango d’Aquino in quota Fratelli d’Italia e componente del direttivo provinciale di Fdi. «La “Bandiera Blu” a Falerna – continua Gallo – è una notizia che riveste una valenza di portata storica e che apre nuovi scenari di sviluppo per l’intera fascia costiera lametina: una zona ricca di storia e tradizioni, che offre ai turisti panorami mozzafiato e si distingue per quel senso di autentica ospitalità che da sempre fa parte del Dna della Calabria e che regala a chi sceglie di trascorrere qui le vacanze l’emozione di sentirsi come a casa. Ora – rimarca Gallo – c’è una solida base su cui ragionare insieme al sindaco Francesco Stella e ai suoi amministratori, con i quali mi congratulo per l’impegno e l’attaccamento dimostrati quotidianamente verso la collettività, per rendere il territorio ancora più attrattivo, specialmente con l’estate alle porte. Avanti così – conclude Gallo – sempre nell’interesse della nostra amata Calabria, che sta finalmente godendo della visibilità che merita».

«Rilancio di una destinazione turistica strategica

«Il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu a Falerna è un risultato straordinario, che conferisce alla località della costa lametina un nuovo appeal e contribuisce al rilancio di una destinazione turistica strategica per l’intero comprensorio in termini di crescita economica e di valorizzazione del territorio e delle sue innumerevoli eccellenze naturali, storiche e culturali» afferma, in una nota, Pietro Fazio, consigliere provinciale di Catanzaro e componente del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia.