Magna Graecia Film Festival, Richard Gere “guest star” a Catanzaro

1 minuto per la lettura

CATANZARO – L’attore Richard Gere sarà la “guest star” della 19esima edizione del Magna Graecia Film Festival, in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto.

Lo annuncia in una nota l’organizzazione del festival, ideato e diretto da Gianvito Casadonte: Gere è il secondo nome di grido che calcherà il red carpet del Mgff, che ospiterà anche il regista e sceneggiatore John Landis. Gere sarà premiato, come lo stesso Landis, con la Colonna d’Oro alla Carriera, premio come di consueto realizzato dal maestro orafo calabrese Michele Affidato, e sarà protagonista di una masterclass con il pubblico: in suo onore al Magna Graecia Film Festival saranno proiettati “Ufficiale e Gentiluomo” e “Pretty Woman”.

«Un omaggio che – prosegue la nota – vuole anche festeggiare proprio i 40 anni di “Ufficiale e Gentiluomo”, diretto da Taylor Hackford, in cui Gere interpreta uno dei ruoli più iconici e di successo della sua prolifica carriera».