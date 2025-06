Cinema, Colonna d'oro alla carriera a Toni Servillo

2 minuti per la lettura

CATANZARO – Al Magna Graecia Film Festival uno degli attori più apprezzati del cinema e del teatro italiano, Toni Servillo, riceverà la Colonna d’oro alla carriera. É il primo ospite annunciato della manifestazione che si svolgerà a Soverato dal 26 luglio al 2 agosto. Servillo verrà insignito del riconoscimento realizzato dal Brand GB Spadafora e sarà protagonista di una conversazione sul palco dell’arena.

Il MGFF, fondato e diretto da Gianvito Casadonte, giunto alla ventiduesima edizione, proporrà un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche nell’ambito dei concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, e delle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

La notizia della Colonna d’oro alla carriera a Servillo è stata appena ufficializzata. La novità di quest’anno è l’aggiunta di un’ulteriore sezione – diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione – che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del Festival da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti.

Nella sua carriera, ricca di successi tra teatro e cinema, Servillo ha interpretato film di Mario Martone, Antonio Capuano, Paolo Sorrentino, Elisabetta Sgarbi, Fabrizio Bentivoglio, Andrea Molaioli, Matteo Garrone, Stefano Incerti, Nicole Garcia, Claudio Cupellini, Daniele Ciprì, Marco Bellocchio, Roberto Andò, Francesco Amato, Donato Carrisi, Igort, Leonardo Di Costanzo, Paolo Genovese, Gabriele Salvatores, Stefano Sollima, Marco D’Amore, Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Tra i numerosi riconoscimenti ha ottenuto quattro volte il David di Donatello e il Nastro d’Argento oltre al Marc’Aurelio d’Argento al miglior attore al Festival di Roma 2010 per Una vita tranquilla di Claudio Cupellini. Ha vinto due volte il premio come Best European Actor, nel 2008 per Gomorra di Matteo Garrone e Il divo di Paolo Sorrentino, entrambi premiati al Festival di Cannes, e nel 2013 per La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore dell’Oscar 2014 al miglior film straniero.

La novità di quest’anno è l’aggiunta di un’ulteriore sezione – diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione – che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio e che arricchisce la proposta e la mission culturale del Festival da sempre attento alla promozione e alla valorizzazione dei giovani talenti.