Lamezia Terme, Serena Brancale inaugurerà il PalaLamezia il 6 giugno

3 minuti per la lettura

Sarà Serena Brancale a inaugurare il PalaLamezia il 6 giugno. Il nuovo palasport di via del Progresso a Lamezia Terme apre le porte al suo primo live d’autore. Sul palco, la cantautrice pugliese proporrà un mix esplosivo di pop, jazz, soul ed elettronica, tra ritmo travolgente, energia e grandi emozioni.

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Sarà la voce potente e raffinata di Serena Brancale ad accendere per la prima volta le luci del PalaLamezia. Il prossimo 6 giugno alle ore 21.30, il nuovo Palasport di via del Progresso a Lamezia Terme vivrà il suo battesimo musicale con un evento destinato a lasciare il segno. Un debutto simbolico e travolgente: non solo il primo grande concerto nella nuova arena cittadina, ma anche la data inaugurale del tour estivo dell’artista pugliese, pronta a portare in Calabria uno show monumentale di oltre due ore.

Serena Brancale: un’apertura in grande stile per il PalaLamezia

La conferma ufficiale è arrivata questa mattina (25 febbraio), dopo l’incontro tra Ruggero Pegna, promoter dell’evento, l’ingegnere Pasqualino Nicotera, dirigente comunale del settore Sviluppo del Territorio, e l’assessore alla Cultura Annalisa Spinelli segnando un sodalizio tra istituzioni e grande musica che promette di dare vita a serate memorabili. L’evento rientra nel cartellone della sessione estiva della 40ª edizione di Fatti di Musica, il Festival-Premio del Live d’autore ideato e organizzato da Pegna, e si inserisce nel cuore del “Giugno Lametino”, il mese di celebrazioni tradizionalmente dedicato alla città. La prevendita dei biglietti, tutti numerati e suddivisi tra platea e tribune colorate, parte domani alle 14 su TicketOne.

«Mi auguro – afferma Pegna – che sia il primo di tanti appuntamenti capaci di regalare a Lamezia serate indimenticabili con la grande musica dal vivo. Personalmente mi accollo l’onere di questo evento, certo della collaborazione dell’amministrazione comunale e, soprattutto, della presenza di un pubblico caloroso e numeroso». Parole che suonano come una sfida e insieme come una promessa: fare del PalaLamezia una nuova casa per i grandi live del Sud Italia.

Da Sanremo al grande tour: un momento d’oro

Reduce dall’emozionante esibizione al Festival di Sanremo 2026, dove ha incantato il pubblico con il nuovo brano “Qui con me”, Serena Brancale vive uno dei momenti più luminosi della sua carriera.

Una ballata intensa, dedicata alla madre scomparsa, che vibra di parole struggenti e mette in luce tutte le sfumature della sua incredibile voce: «Scalerei la terra e il cielo, anche l’universo intero, per averti ancora qui con me». Già si parla di possibile brano simbolo dell’edizione. E sul palco di Lamezia, quella stessa emozione diventerà spettacolo puro. Ad accompagnarla ci sarà una grande band, coriste e ballerine per uno show costruito come un viaggio sonoro tra pop, jazz, soul, elettronica e radici mediterranee.

Una carriera internazionale, un’identità unica

Nata a Bari nel 1989, Serena Brancale è una polistrumentista raffinata, diplomata in canto jazz al Conservatorio dell’Aquila. Dal debutto sanremese del 2015 con “Galleggiare”, nella sezione Nuove proposte, agli album “Vita da artista” (2019) e “Je sò accussì” (2022), ha costruito un percorso originale. Il successo internazionale l’ha portata sui palchi dei celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York.

Hit come “Baccalà”, cantata in dialetto barese e diventata virale su TikTok, “La zia”, “Stu cafè” e la travolgente “Serenata” in coppia con Alessandra Amoroso hanno consolidato la sua popolarità, mentre il duetto sulle note di “If i ain’t got you” di Alicia Keys ha mostrato al grande pubblico la sua potenza vocale internazionale. A Lamezia riceverà anche il prestigioso “Riccio d’Argento”, il premio ai Migliori Live dell’anno del festival, realizzato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.

Serena Brancale inaugurerà il PalaLamezia

Il nuovo PalaLamezia apre le sue porte con un’artista capace di unire tecnica, anima e spettacolarità. Energia pura, groove, dialetto, eleganza jazz e forza pop: Serena Brancale è pronta a trasformare la prima notte del palasport in un’esplosione di musica e sentimento. Il conto alla rovescia è iniziato.