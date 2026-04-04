Serena Brancale ci porta a casa sua col singolo “Al mio paese”

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Nuovo singolo per Serena Brancale: “Al mio paese” con Delia e Levante. Il brano anticipa il nuovo album “Sacro” in uscita il 10 aprile e si prepara alla tournée in Italia ed Europa

Nuova musica e nuove connessioni artistiche per Serena Brancale, che torna sulle piattaforme con il singolo “Al mio paese” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), disponibile da oggi 4 aprile 2025. Il brano nasce dall’incontro con le cantautrici Levante e Delia, dando vita a una collaborazione che va oltre il semplice featuring e si trasforma in un intreccio autentico di identità musicali e culturali.

Nel pezzo, le tre artiste costruiscono un dialogo sonoro che affonda le radici nel Sud Italia. Da un lato, Serena Brancale imprime il suo stile inconfondibile, fatto di ritmo e contaminazioni, evocando atmosfere tipiche della sua Puglia; dall’altro, Levante e Delia aggiungono sfumature legate alla loro Sicilia, tra liriche viscerali e interpretazioni cariche di personalità. Il risultato è un brano corale, in cui le diverse sensibilità si fondono senza perdere la propria unicità.

“Al mio paese” si presenta come un omaggio alle origini e alla dimensione più intima dell’appartenenza. Le sonorità calde e avvolgenti raccontano un ritorno simbolico a casa, ma anche il desiderio di condividere momenti di leggerezza e libertà. È una traccia che richiama immagini di estati interminabili, di strade vissute fino a notte fonda e di quella vitalità tipica dei luoghi dove la musica diventa linguaggio universale.

“SACRO”, IL NUOVO ALBUM

Il singolo anticipa “Sacro” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo album della cantautrice in uscita il 10 aprile, un progetto che si preannuncia come un tassello importante nella sua evoluzione artistica. All’interno del disco troveranno spazio, oltre al nuovo brano, anche alcuni lavori già noti al pubblico, tra cui collaborazioni e canzoni che negli ultimi anni hanno contribuito a definire il suo percorso, insieme a inediti pensati per ampliare ulteriormente il racconto. Tra questi, alcuni dei suoi successi più amati degli ultimi anni, come “Serenata” con Alessandra Amoroso, “Anema e Core”, “La Zia”, “Stu Cafè”, “Baccalà” e i recenti “Qui con me” in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo e “Bésame Mucho” con Gregory Porter e Delia, portata sul palco dell’Ariston nella serata delle cover e duetti.

Con “Sacro”, Brancale prosegue un percorso personale e musicale che unisce introspezione e apertura verso l’esterno. Se lavori più recenti – come “Qui con me” dedicata alla madre che non c’è più – avevano già lasciato intravedere una dimensione più intima, questo nuovo capitolo punta a rendere quel linguaggio ancora più universale, affrontando temi come le radici, la spiritualità e il senso di libertà. Il tutto mantenendo un equilibrio tra ricerca sonora e immediatezza, tra eleganza compositiva e impatto emotivo.

GLI INSTORE E IL “SACRO TOUR”

A supporto dell’uscita, prenderà il via anche un instore tour che porterà l’artista a incontrare il pubblico in diverse città, offrendo occasioni di contatto diretto con i fan. Parallelamente, da aprile partirà anche il “Sacro Tour”, una serie di concerti che toccheranno Italia ed Europa. Un viaggio live che promette di essere intenso e coinvolgente, con un percorso che si aprirà a Londra per concludersi in autunno a Bari, città simbolo del legame dell’artista con le proprie radici.

Di seguito tutte le date del “Sacro Tour”, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli artisti: