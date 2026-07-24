Gaia, primo live a Catanzaro per il cartellone di Estarte

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Al via Estarte, il cartellone ricco di iniziative che popoleranno il quartiere marinaro di Catanzaro, il concerto di Gaia, la cantante italo brasiliana, aprirà gli eventi

SARÀ il concerto di Gaia, in programma questa sera al Porto di Catanzaro, ad aprire ufficialmente il calendario degli eventi che accompagnerà la città di Catanzaro per tutto il mese di agosto e fino ai primi giorni di settembre. Un cartellone ricco di musica, spettacoli, cultura, iniziative all’aperto e appuntamenti diffusi tra il centro storico, il quartiere marinaro e le altre aree della città, presentato ieri mattina a Palazzo De Nobili dagli assessori Donatella Monteverdi e Giuliana Furrer, alla presenza della vicesindaca Giusy Iemma. La programmazione di “Estarte” si inserisce nel percorso già avviato nei mesi di giugno e luglio e punta a dare continuità a un’estate che coinvolge l’intero territorio cittadino.

«Dopo gli ottimi eventi di San Vitaliano e quelli che hanno animato il mese di luglio – ha spiegato l’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi – continuiamo su una strada che punta a valorizzare tutta la città attraverso il rapporto tra pubblico e privato. La nostra idea è mettere insieme artisti di rilievo nazionale e talenti locali, facendo vivere il centro storico, la Marina e i quartieri».

Il programma entrerà subito nel vivo con il Festival Urbano, che domani porterà Gaia sul palco del Porto. Nei giorni successivi spazio ai festeggiamenti civili di Santa Maria di Porto Salvo, con i concerti di Januaria il 25 luglio e Santino Cardamone il 26 luglio in piazza Garibaldi. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche il ritorno dei Summer Beach Games, in programma il 6 e 7 agosto sulla spiaggia di Casciolino, manifestazione che riporta in città i tradizionali giochi estivi dopo anni di assenza.

GLI EVENTI NEL MESE D’AGOSTO

Ad agosto proseguiranno anche gli eventi di The Wind of Catanzaro, con l’iniziativa “Spazio Vivo” al quartiere Corvo il 30 luglio e l’inaugurazione del murales dedicato a Mimmo Rotella il 31 luglio al Porto. Ampio spazio sarà dedicato anche alla musica d’autore con la rassegna “Oltre il Confine”, promossa dal Conservatorio “Saverio Arlia” e dall’Accademia di Belle Arti, che proporrà concerti nella Pineta di Giovino, a Bellavista, in piazza Dogana e, a fine mese, il Catanzaro Sound, in programma il 28 e 29 agosto al Parco Gaslini.

Il cartellone ospiterà inoltre alcuni dei principali nomi della musica italiana. Il 9 agosto salirà sul palco del Porto Ivana Spagna, mentre il 17 agosto sarà la volta di Giuliano Palma. Il 20 agosto toccherà invece a Toni Bungaro, protagonista di un nuovo appuntamento di “Oltre il Confine”. Spazio anche alla sesta edizione di Factory Area, ospitata il 18 e 19 agosto al Complesso monumentale del San Giovanni, con concerti live e dj set, e agli eventi di Sapore di Mare, in programma dal 9 al 12 agosto al Porto.

LA LUNGA ESTATE FINO A SETTEMBRE

Il calendario accompagnerà la città anche a settembre con Percorsi del Gusto (4 e 5 settembre), La Cena Straordinaria in Corso Mazzini il 6 settembre e un nuovo appuntamento della rassegna Græcalis – Il vento della parola antica, previsto il 10 settembre al Complesso San Giovanni. L’assessore alle Attività produttive Giuliana Furrer ha sottolineato come il cartellone rappresenti anche uno strumento di promozione economica e turistica. «Siamo partiti il 21 giugno con una serie di iniziative e continueremo per tutta l’estate cercando di offrire una visione unitaria della città, affinché possa essere vissuta e goduta sia dai cittadini sia dai turisti, tanto nel centro storico quanto nel quartiere marinaro».

Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul portale Visit Catanzaro, all’interno del cartellone “Estarte”, destinato ad arricchirsi ulteriormente con nuove iniziative nelle prossime settimane.