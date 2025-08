Soverato, al via la summer school “Ascoltare i territori” dal 5 al 9 agosto

3 minuti per la lettura

Soverato, al via la summer school “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento” dal 5 al 9 agosto.

SOVERATO (CATANZARO) – In un tempo in cui il rumore sovrasta il senso e la parola corre più veloce del pensiero, ascoltare diventa un gesto politico, educativo e trasformativo. Da questa intuizione nasce la summer school “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento”, promossa nell’ambito del progetto OndeSonore dalla Cattedra Unesco “Educazione, crescita e uguaglianza” dell’Università di Ferrara, in collaborazione con l’Istituto Universitario Pratesi (affiliato all’Università Pontificia Salesiana di Roma), l’Associazione Italiana delle Scuole di Musica (AIdSM), l’Associazione Assonanza e il Comune di Soverato. Dal 5 al 9 agosto 2025, Soverato si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Musica, teatro, arti partecipative e pensiero critico si incontrano per generare un nuovo modo di vivere il territorio: più attento, più inclusivo, più umano.

Cinque giorni di eventi pubblici: incontri, spettacoli, concerti e laboratori. Ogni appuntamento è una tessera di un mosaico che intende dare voce a esperienze virtuose di partecipazione, accoglienza e trasformazione.

Soverato, summer school “Ascoltare i territori. Pratiche della partecipazione e del cambiamento”: il programma completo

Si inizia martedì 5 agosto con una visita guidata a Badolato, borgo calabrese divenuto simbolo internazionale di rinascita grazie all’accoglienza dei migranti, curata da Guerino Nisticò. Un esempio di come lo spopolamento possa trasformarsi in opportunità di apertura e rigenerazione culturale. Mercoledì 6 agosto, presso l’Istituto Pratesi, il focus sarà sul video partecipativo. Una pratica educativa e sociale che permette alle comunità di raccontarsi in prima persona. Il laboratorio, guidato da Barbara Rosanò, sarà seguito da un dibattito. Ospiti di rilievo come Patrizio Bianchi (già ministro dell’Istruzione), Valentina Mini e Roberto Alessandrini, per riflettere su come l’ascolto visivo possa stimolare cittadinanza attiva e coesione. Giovedì 7 agosto spazio al teatro con “Dietro il Sud”. Un monologo intenso e commovente di e con Emanuela Bianchi, che intreccia memorie familiari, dinamiche migratorie e scelte di vita. Lo spettacolo sarà seguito da un dialogo con il pubblico, per trasformare l’emozione in riflessione condivisa.

Venerdì 8 agosto il Lungomare Europa si animerà con il concerto “Musiche da film” della Banda giovanile John Lennon, ensemble di giovani musicisti emiliani e calabresi, diretti da Gaetano Dolce e Stefano Bergamini. Un viaggio sonoro tra le più celebri colonne sonore del cinema, simbolo universale di emozioni collettive e narrazioni condivise.

Gran finale sabato 9 agosto. Sulla spiaggia dell’Ippocampo, l’opera corale “Le guerre di Ulisse”, scritta da Patrizio Bianchi con musiche originali di Marco Somadossi e direzione musicale di Mirco Besutti. Attraverso parole, suoni e cori, lo spettacolo propone una riflessione profonda sull’urgenza di educare alla pace. Sul palco si esibiranno, insieme alla Banda John Lennon, il Complesso bandistico San Francesco di Paola, l’Associazione musicale Umberto Pacicca di Soverato e la Corale San Roberto Bellarmino di Davoli Marina.

«Credo fortemente nella capacità della musica di unire comunità diverse e di diventare veicolo di coesione sociale e rigenerazione territoriale», afferma Mirco Besutti, presidente AIdSM. In un Sud che non si arrende e desidera raccontarsi con dignità e visione, Soverato diventa per cinque giorni luogo di incontro, crescita e opportunità. Perché l’ascolto autentico non resta mai fermo: genera movimento, crea comunità, accende il cambiamento.

In un momento storico in cui cultura e partecipazione assumono un ruolo sempre più centrale nella costruzione di comunità inclusive e resilienti, la summer school si propone come un laboratorio dinamico di conoscenza e scambio. Attraverso l’incontro tra musica, teatro e impegno civico, questa iniziativa mira a favorire non solo l’apprendimento artistico, ma anche la crescita di una coscienza collettiva e di una visione condivisa per il futuro. «La presenza dei giovani musicisti della Banda John Lennon, insieme alle realtà calabresi – conclude Besutti – è testimonianza concreta di questa alleanza tra territori, linguaggi e generazioni».