Jovanotti guida l’estate di Catanzaro: musica, arte e grandi eventi in tutta la città

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Presentata la prima parte del cartellone dell’estate 2026 di Catanzaro, attesi Nina Zilli, Gaia, Spagna, Giuliano Palma e Jovanotti. Spazio anche alla musica d’autore, al jazz, alle arti visive, ai giovani talenti e ai grandi festival culturali cittadini grazie anche ai fondi europei del PN Metro.

CATANZARO – Sarà un’estate all’insegna della musica, della cultura e della creatività quella che si prepara a vivere Catanzaro. Prende forma la prima parte di un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà la città nei mesi estivi, animando centri storici, piazze e spazi urbani con concerti, spettacoli, festival e iniziative artistiche pensate per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

Tra gli eventi già annunciati spiccano alcuni tra i nomi più apprezzati della musica italiana. Il 15 luglio salirà sul palco Nina Zilli, artista capace di fondere sonorità soul e rhythm and blues con uno stile personale e raffinato. Il 24 luglio sarà la volta di Gaia, tra le protagoniste della nuova scena pop nazionale. Mentre il 9 agosto arriverà Spagna, interprete che ha segnato decenni di musica italiana. Il 16 agosto toccherà a Giuliano Palma, artista amatissimo dal pubblico e sinonimo di energia e coinvolgimento. A questi appuntamenti si aggiunge uno degli eventi più attesi dell’intera estate calabrese. Il 22 agosto Catanzaro ospiterà Jovanotti, uno degli artisti più popolari e seguiti del panorama musicale italiano.

Accanto ai grandi concerti, il programma prevede un secondo filone di iniziative realizzato grazie ai finanziamenti europei ottenuti attraverso la linea PN Metro. Un progetto costruito in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro che punta a trasformare le risorse comunitarie in occasioni concrete di crescita culturale per la città.

Il calendario prenderà il via il 20 giugno con l’esibizione dei Concertisti della Scala di Milano in un appuntamento dedicato ad Astor Piazzolla. Il 26 giugno sarà protagonista Danilo Rea, considerato tra i più autorevoli interpreti del jazz italiano. Nel mese di agosto spazio anche alla musicista calabrese Sonia Addario, artista che negli anni ha saputo costruire un percorso di riconosciuto valore nel panorama nazionale.

La città diventerà inoltre un grande laboratorio creativo a cielo aperto. Gli spazi urbani ospiteranno installazioni, performance e interventi artistici realizzati dagli studenti, dai docenti e dai maestri dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio, chiamati a dialogare con il territorio e con la comunità cittadina attraverso linguaggi contemporanei.

Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani e alle nuove espressioni artistiche. Torna infatti Catanzaro Sound, giunto alla terza edizione e dedicato alla valorizzazione dei talenti emergenti. In programma anche la sesta edizione del Factory Area Festival, che porterà in città MACE, tra i produttori più innovativi e influenti della scena musicale italiana. Confermato inoltre Nuvola Comics, appuntamento ormai consolidato e punto di riferimento per il fumetto, l’illustrazione e la cultura pop.

Nel cartellone trovano spazio anche manifestazioni che negli anni sono diventate simbolo dell’offerta culturale cittadina. Tra queste Schermi, il festival del cinema in piazza nato a Catanzaro e cresciuto fino a diventare una realtà riconosciuta a livello nazionale. In programma anche le iniziative promosse da Margherita, il Festival dei Cantastorie, che continua a custodire e rinnovare una delle tradizioni più autentiche della cultura popolare, e la storica rassegna Sapori di Mare.

Quello presentato rappresenta soltanto il primo tassello di una programmazione destinata ad arricchirsi ulteriormente nelle prossime settimane. L’obiettivo è costruire un’estate diffusa. Capace di coinvolgere pubblici diversi e di trasformare Catanzaro in un grande spazio di incontro tra musica, arte, spettacolo e partecipazione.