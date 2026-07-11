Borgia, dieci anni di festival con undici corti in concorso

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BORGIA (CATANZARO) – Dieci anni di cinema, cultura e promozione del territorio. Dal 5 al 7 agosto, l’Anfiteatro di Villa Pertini a Borgia ospiterà la X edizione del “Borgia Film Festival”, Festival Internazionale del Cortometraggio organizzato dall’Associazione Culturale Cinemando, nato dall’intuizione e dall’impegno di Rosalba Fusto, ideatrice e direttrice artistica della kermesse.

L’edizione 2026 è stata presentata nella Sala Consiliare del Comune di Borgia. A introdurre e moderare l’incontro è stata la giornalista e scrittrice Letizia Varano. A portare i saluti istituzionali e a sottolineare il valore culturale della manifestazione è intervenuto il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, che ha evidenziato l’importanza del Borgia Film Festival come appuntamento capace di promuovere il territorio attraverso il linguaggio universale del cinema. Erano presenti in sala anche il vicesindaco Irene Cristofaro e gli assessori Virginia Amato e Rocco Chiera.

Giunto alla sua decima edizione, il festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese, punto di riferimento per il cinema breve e occasione di incontro tra autori, interpreti, professionisti del settore e pubblico. La longevità della manifestazione dimostra la solidità di un progetto che ha saputo intercettare le nuove tendenze del cinema indipendente globale, trasformando il comune dell’hinterland catanzarese in una vera e propria cittadella della settima arte. In una regione che punta forte sul turismo culturale, il festival si attesta come un formidabile volano di attrazione, capace di coniugare l’intrattenimento estivo alla riflessione autoriale di spessore.

BORGIA FILM FESTIVAL: I CORTI FINALISTI

Saranno 11 i cortometraggi finalisti, selezionati tra numerose opere provenienti dall’Italia e dall’estero, che verranno proiettati nel corso delle tre serate e si contenderanno i riconoscimenti della manifestazione.

Le opere in concorso sono: Anna (regia di Vincenzo Palazzo), Sottovoce (regia di Fabio Mancuso), La Riparazione (regia di Alessandro Saccomando), Adriano (regia Massimiliano Tedeschi), L’attimo in cui (regia di Gianluca Sia), Gli ultimi giorni di pioggia (regia di Francesco Corchia e Andrea Cavalera), Loro (una produzione di Cinelabrancati Produzioni e dell’Istituto Comprensivo Olivieri Pesaro), Con i tuoi occhi (regia di Paride Gallo), Charlye (regia Massimiliano Tedeschi), L’Acquario (regia di Gianluza Zonta) e Dove la tela respira (scritto e diretto da Arturo De Rosa).

Nel corso della serata conclusiva saranno assegnati i prestigiosi premi: Miglior Cortometraggio, Premio della Critica, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Attore/Attrice, Premio “Educare con il Cinema” e la Menzione Speciale della Giuria. Come da tradizione, il Borgia Film Festival dedica uno spazio speciale anche alle eccellenze calabresi che si sono affermate nel panorama artistico nazionale.

Nel corso della manifestazione saranno premiati i giovani registi e sceneggiatori Giovanni e Alessandro Suriano, l’attore e cantastorie William Gatto, l’attrice, regista e sceneggiatrice Tania Romeo e la giovane attrice catanzarese Paola Rubino, protagonisti di percorsi professionali che testimoniano il valore e il talento della Calabria nel mondo dello spettacolo.

GLI OSPITI DEL BORGIA FILM FESTIVAL

Importante anche il parterre degli ospiti nazionali che animeranno le tre serate. Il 5 agosto sarà presente la showgirl Francesca Cipriani; il 6 agosto salirà sul palco il comico Claudio Batta, storico protagonista di Zelig; mentre il 7 agosto, in occasione della cerimonia di premiazione, il pubblico accoglierà il noto attore e conduttore Paolo Conticini, ospite d’onore della serata finale.

L’ingresso alle tre serate sarà gratuito. L’appuntamento è fissato per il 5, 6 e 7 agosto, all’Anfiteatro di Villa Pertini a Borgia, per celebrare insieme il cinema internazionale sotto le stelle e festeggiare i dieci anni di una manifestazione che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.