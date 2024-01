Capodanno a Lamezia, in diecimila per i Matia Bazar

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Corso Numistrano stracolmo (oltre 10 mila persone) per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con i Matia Bazar (Fabio Perversi alle tastiere, Piercarlo Tanzi alla batteria, Silvio Melloni al basso, Gino Zandonà alla chitarra e Silvia Dragonieri voce) che hanno interpretato i loro storici successi nonchè il nuovo lavoro insieme a Bob Sinclar nella nuova versione di “Ti Sento”.

Vecchi e nuovi successi dei Matia Bazar, da Vacanze romane a mister Mandarino, Brivido caldo, Aristocratica, Tu semplicità e tanti altri, hanno scaldato corso Numistrano.

Dopo i Matia Bazar dalle 3 in poi sul palco di corso Numistrano sono saliti gli artisti del Dance Festival 90/2000 Live Show. Un successo per l’amministrazione comunale di Lamezia Terme sul palco per salutare la band prodotta dal lametino Danilo Mancuso.

“Dopo un’altra splendida giornata per l’aperitivo in piazza, in tutto il centro storico, Lamezia Terme – ha scritto su Facebook il vicesindaco Antonello Bevilacqua – si è accesa con i Matia Bazar, reduci dai successi di Sanremo e dall’ultima produzione insieme al grande Bob Sinclar. Una intera Città in piazza, un Corso Numistrano festosamente stracolmo di gente, giunta da tutta la Calabria per festeggiare il nuovo anno in allegria. Un’altra splendida giornata di festa”.