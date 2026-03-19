Il lametino Teddy lancia il nuovo singolo “Snorlax”

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Una metafora pop per raccontare una relazione complicata: è il focus del nuovo singolo del lametino Teddy dal titolo “Snorlax”

LAMEZIA TERME – Esce domani (20 marzo 2026) su tutte le piattaforme digitali “Snorlax”, il nuovo singolo di Teddy, pseudonimo di Antonio Tedesco. Il giovane artista di Lamezia Terme torna sulla scena con un brano che conferma la sua crescita costante, distribuito da Adamusicitaly e nato dalla collaborazione con Cosmophonix, etichetta che ha già lanciato talenti come Aka7even e Lowrah.Teddy, 23 anni, non è un volto nuovo per chi segue i circuiti della musica emergente.

Ha aperto i concerti di Articolo 31 e Tony Effe

Dopo aver convinto la giuria di Deejay on Stage con Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli, ha calcato palchi importanti aprendo i concerti di Articolo 31, Tony Effe e Gianmaria Una gavetta solida, passata anche per la settimana del Festival di Sanremo con Webboh e Marlù, e perfezionata all’accademia RC Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale. Con “Snorlax”, Teddy sceglie una metafora pop per raccontare una relazione complicata. Il brano fonde atmosfere Urban e R&B, creando un sound che oscilla tra la voglia di leggerezza e il peso di un legame che diventa quasi una dipendenza.

Il testo

Il testo parla di un disorientamento emotivo profondo: l’immagine di uno “Snorlax esausto” descrive perfettamente un’anima che cerca di riprendersi ma resta intrappolata in un ciclo continuo.Il contrasto centrale è tra l’illusione di libertà — il desiderio di lasciarsi alle spalle le “bad vibes” — e la realtà di una passione distruttiva, definita come “Mercurio in endovena”. È il ritratto di una generazione che sogna e crea, ma che deve fare i conti con emozioni che non lasciano scampo. Con questo pezzo, Teddy si conferma una voce capace di raccontare la realtà dei ventenni di oggi, sospesi tra il rifiuto di soffrire e l’accettazione dei propri tormenti.