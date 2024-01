2 minuti per la lettura

Il talento dello sci Edoardo Simonelli, di Lamezia Terme d’adozione, andrà alle Olimpiadi giovanili invernali in Corea del Sud

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Il 17enne pavese Edoardo Simonelli, milanese di origini e lametino d’adozione, assiduo frequentatore da anni della città e della costa lametina, figura tra i 74 italiani (32 ragazzi e 42 ragazze) che prenderanno parte agli Youth Olympic Games, i Giochi olimpici giovanili invernali, in programma a Gangwon, in Corea del Sud, da oggi fino al 1° febbraio. La promessa polivalente dello sci italiano, vive da anni a Borgarello (Pv), è alla sua prima convocazione per l’evento sportivo più importante, riservato agli Under 18, che si svolge ogni 4 anni, esattamente come i Giochi olimpici.

Simonelli sarà al via di tutte le specialità in programma: SuperG. combinata, slalom, gigante oltre che nella prova a squadre.

EDOARDO SIMONELLI ALLE OLIMPIADI GIOVANILI INVERNALI DI COREA DEL SUD

Il giovane Edoardo Simonelli vanta un ricco palmares, nazionale ed internazionale, in particolare, nella categoria Children, Under 14 e Under 16, vincendo, al secondo anno, le finali nazionali e a seguire internazionali in Gigante dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup, ex trofeo Topolino, considerato un campionato del mondo giovanile, cui hanno partecipato in passato, tra gli altri, gli italiani Paolo De Chiesa, Alberto Tomba, Sofia Goggia e Federica Brignone, l’austriaco Marcel Hirscher, il lussemburghese Marc Girardelli, la statunitense Mikhaela Shiffrin e ha chiuso la stagione come primo degli italiani della sua categoria.

Stessa posizione con la quale ha concluso il 2022 durante il quale ha vinto le finali nazionali e internazionali dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup, in slalom, i campionati italiani in SuperG, le finali nazionali e a seguire quelle internazionali del trofeo Pinocchio in slalom.

Si è aggiudicato così la classifica del Future Club by Fisi, stilata dalla federazione in base ai risultati ottenuti nelle competizioni maggiori della stagione. Nel 2022/2023 è passato alla categoria Giovani, entrando nella squadra del Comitato alpi occidentali e ha trascorso quasi tre mesi ad allenarsi in Argentina e Cile per arrivare pronto alla stagione di gare, iniziata in Svezia ed in Finlandia, e conclusa con il 4° posto a soli 25 centesimi dal podio i campionati italiani Under 18 in gigante. Nella stagione in corso ha preso parte alla South American Cup in Argentina, classificandosi 1° tra gli Under 18, vincendo il bronzo ai campionati argentini di gigante e portandosi al 6° posto del ranking mondiale di categoria di specialità. Quindi con il 1° posto Under 18 nelle gare del Grand Prix Italia, a novembre e dicembre scorsi, ha guadagnato la qualifica alle Olimpiadi giovanili invernali.