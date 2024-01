Palazzetto occupato: Lamezia rischia di perdere la Coppa Italia di Calcio a 5

2 minuti per la lettura

Il Palazzetto dello Sport è occupato e la Royal Lamezia rischia di dover rinunciare a giocare in casa la sfida di Coppa Italia di Calcio a 5

LAMEZIA TERME – La città di Lamezia Terme rischia di non poter ospitare sul parquet del palaSparti una partita nazionale della Coppa Italia di A calcio a 5 femminile che vedrà impegnata la Royal Lamezia contro la Kick off Milano. L’unica partita d’Italia a non avere ancora un orario e una data (tutte le partite sono fissate dalla Lega divisione calcio a 5 il 17 febbraio, tra le 17 e le 19, tranne che a Lamezia) poiché il giorno dopo ci sono le convocazioni delle nazionali e il Kick off Milano ha 3 calciatrici convocate e il Lamezia almeno 2.

La Royal ha chiesto al gestore del palaSparti di fissare l’orario della partita nazionale di Coppa Italia tra le 16 e le 20. Anche per aver un buon afflusso di pubblico (la squadra lombarda tra l’altro arriverà all’aeroporto di Lamezia alle 14 del giorno della gara) trattandosi di un evento nazionale. Ma il gestore ha detto no perché ci sono gare di pallavolo di campionati inferiori (tra le 18 e le 20) di certo meno prestigiose della Coppa Italia nazionale del calcio a 5. Così alla Royal non resta che giocare alle 15, grazie anche alla disponibilità dell’Icierre Lamezia (calcio a 5 maschile serie C2) che per far posto alla Royal giocherà in un’altra struttura.

PALAZZETTO DELLO SPORT OCCUPATO, IL ROYAL LAMEZIA RISCHIA DI GIOCARE LA SFIDA DI COPPA ITALIA CALCIO A 5 IN ALTRA SEDE

Ma in un’altra struttura, fuori Lamezia, rischia di giocarci la Royal, privando così la città dell’importante evento. Nonostante ci siano tre ore e mezza tra l’impegno della Royal e altri incontri di pallavolo di categorie inferiori, il gestore della palaSparti è inamovibile: o la Coppa Italia nazionale si gioca alle 15, oppure non si gioca a Lamezia. In tutto questo sorprende il mancato intervento del Comune di Lamezia, proprietario del palazzetto dello sport di via Marconi, e comunque del sindaco Mascaro e dell’assessore allo sport, Vaccaro. Di solito, infatti, vale il principio delle priorità alle squadre di categorie superiori e comunque in base all’importanza dell’evento.

Anche per questo sarebbe importante il nuovo palasport di via del Progresso, la cui data di ultimazione dei lavori era stata prevista per il 31 dicembre 2023, così come aveva annunciato lo stesso sindaco nel corso dell’incontro del 5 giugno 2023 nella sala consiliare “Luisi” per celebrare proprio la vittoria del campionato di A2 della Royal Team Lamezia promossa in A, la massima serie del calcio a 5. Ma la fine dei lavori (iniziati dieci anni fa) al nuovo palasport di via del Progresso sono ancora lontani.