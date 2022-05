Playoff Serie C, Catanzaro beffato: Padova in finale con un gol al 96'

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Il sogno del Catanzaro si interrompe all’ultimo minuto della semifinale di ritorno dei Playoff di Serie C. All’Euganeo, con il supporto di oltre 1.200 tifosi giallorossi, la squadra di Vivarini mette in campo una prestazione autorevole, ma non basta. Il Padova vince 2-1 e conquista la finale per la promozione in Serie B.

Dopo una prima fase di studio e comprensibile tensione, i calabresi passano al 29′: contropiede guidato da Verna che serve Vandeputte in profondità, cross per l’accorrente Biasci che calcia in porta trovando però la respinta della difesa biancoscudata. Sul pallone vagante si avventa Sounas che batte Donnarumma con un preciso diagonale di destro.

I padroni di casa reagiscono con veemenza e tre minuti più tardi sfiorano per tre volte il gol nella stessa azione – con i tentativi di Santini, Bifulco e Germano – ma i difensori catanzaresi si immolano a difesa della porta salvando sulla linea.

Nella ripresa la squadra di Oddo ci prova ma punge solo con un tentativo di Bifulco dopo 10 minuti e un tiro alto di Dezi al 72′. Al 76′ il Padova pareggia con un colpo di testa da calcio d’angolo di Curcio, convalidato dopo un controllo Var per una sospetta posizione di fuorigioco di un compagno di squadra.

Il Catanzaro non ci sta e per due volte va vicino alla rete con il subentrato Bombagi attorno all’85’. Le squadre non si accontentano dei supplementari e cercano entrambe il gol. Lo trovano i padroni di casa con una punizione perfetta di Chiricò al 96′. Una beffa per un bel Catanzaro che deve abbandonare anche quest’anno le speranze di promozione in Serie B.