Serie B, passo falso del Catanzaro sconfitto a Reggio Emilia dalla Reggiana

2 minuti per la lettura

Campionato di Serie B, nell’ultima partita del 2023 passo falso del Catanzaro sconfitto a Reggio Emilia dalla Reggiana

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi 6; Sampirisi 6.5, Szyminski 7, Marcandalli 6.5; Fiamozzi 6, Kabashi 6.5, Bianco 6.5, Pieragnolo 6 (1’st Libutti 6.5); Crnigoj 6 (21’st Portanova 6), Girma 7.5 (48’st Melegoni sv); Gondo 5.5 (29’st Antiste 6). IN PANCHINA: Sposito, Satalino, Varela, Lanini, Romagna, Nardi, Pajac. ALLENATORE: Nesta 7

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Situm 5.5, Krastev 5.5 (17’st Kranjc 6), Brighenti 6, Scognamillo 5; D’Andrea 5.5 (35’st Olivieri sv), Verna 5.5 (1’st Ghion 5.5), Pontisso 6 (38’st Stoppa sv), Vandeputte 5.5; Sounas 5 (1’st Biasci 5.5), Ambrosino 5. IN PANCHINA: Sala, Borrelli, Brignola, Pompetti, Miranda, Katseris.

ALLENATORE: Vivarini 5

ARBITRO: Camplone di Pescara 6 Reti: Girma al 41’pt Note: pomeriggio soleggiato, temperatura autunnale, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 10.386. Ammoniti Scognamillo, Pieragnolo, Sounas, Ghion, Ambrosino, Bianco, Stoppa. Angoli: 2-5. Recuperi: 2′, 4′.

SERIE B, IL RACCONTO DI REGGIANA-CATANZARO

REGGIO EMILIA – Sono festività da sogno per la Reggiana, un passo falso per il Catanzaro. Battuti 1-0 i calabresi nel match delle 12.30 di Santo Stefano la squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23 punti allontanandosi dalla zona playout. Ha deciso tutto il colpo di testa vincente di Girma al minuto 41. Si tratta del secondo di fila dopo quello di tre giorni fa a Bolzano col Sudtirol. Pennellata di Kabashi da calcio di punizione e colpo vincente del numero 80 granata.

Le altre migliori occasioni dell’incontro sono proprio della Reggiana, due volte con Gondo: una sullo 0-0 nel primo tempo, quando aveva fallito incredibilmente un tocco sottoporta (nemmeno un metro) centrando Fulignati, e una nella ripresa sull’1-0 (a tu per tu con Fulignati si è intestardito con un dribbling di tocco, invece di battere a rete). Poco Catanzaro: unica vera occasione nel primo tempo sullo 0-0, con D’Andrea che in diagonale di destro ha solo sfiorato il palo (prima bene Bardi su un tiro a giro di Vandeputte).

Ora c’è la sosta: Reggiana e Catanzaro torneranno in campo a metà gennaio. Queste la sfida che attende i calabresi: Catanzaro-Lecco venerdì 12 gennaio alle 20.30. Una partita sulla carta accessibile per i giallorossi che dovrebbero fare propri i tre punti tra le mura amiche del Ceravolo e rimettersi così in moto nella corsa ai piani alti della classifica del campionato di Serie B.