Dilettanti: 100 gol in carriera per l'attaccante Mattia Angotti

L’attaccante lametino della Invictus di Platania si diverte in Terza categoria e con il poker siglato nella recente giornata di campionato si conferma re dei bomber e raggiunge quota cento

Arriva anche per Mattia Angotti il momento di festeggiare quota 100 gol in carriera. Classe 2000, lametino, sta giocando in Terza categoria con la Invictus Academy, squadra di Platania nata due anni addietro, allenata da Giacinto Cerra. Attualmente seconda in classifica, a -8 dalla capolista Amaroni, la squadra dell’Invictus ha il migliore attacco con 56 gol anche perché può contare sulle reti di Mattia Angotti. Il centravanti di Lamezia è al secondo posto nella classifica marcatori con 17 reti, nel girone E di Terza categoria. In occasione della gara di campionato giocatasi in casa della Nuova Valle, domenica scorsa 1 marzo, vinta per 7-1, ha realizzato un bel poker di reti con cui raggiungere un importante traguardo personale. Quello, appunto, dei 100 gol in carriera.

Il tecnico Eugenio Cerra e Mattia Angotti

La scheda di Mattia Angotti: dal Settore giovanile della Vigor ai 100 gol in carriera

Nel momento in cui Mattia Angotti arriva a quota 100 gol in carriera, volgiamo indietro lo sguardo e pensiamo agli anni trascorsi nel vivaio della Vigor Lamezia, per fare qualche apparizione anche con il Cosenza e poi nella Vibonese. Era in organico nella stagione 2017/18, quella della promozione in Serie D. Dopo un infortunio al crociato è andato a giocare in serie A maltese per poi rientrare in Italia. Qui ha affrontato il torneo di Eccellenza con le maglie della Vigor Lamezia, della Paolana e del Cotronei. Successivamente ha giocato in Promozione con la Promosport e, di nuovo, con la Vigor Lamezia. Poi la Prima categoria con il Sambiase e adesso eccolo alla Invctus. Attaccante dinamico, vede la porta e può ricoprire tutti i ruoli nel settore offensivo. Adesso ha raggiunto quota 100 reti in carriera. E la sua società di appartenenza lo ha celebrato con una maglietta speciale, a ricordo di questa bella impresa.