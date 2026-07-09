L’Unical sul podio della ricerca scientifica

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L’Unical si posiziona sul podio della ricerca scientifica italiana trainata dalle eccellenze ingegneristiche e dalle discipline socio-umanistiche

RENDE (COSENZA) – L’Università della Calabria si posiziona sul podio della ricerca scientifica italiana, trainata non solo dalle sue storiche eccellenze ingegneristiche ma da una crescita corale e multidisciplinare che abbraccia anche le discipline socio-umanistiche. I risultati dell’ultimo esercizio di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), condotto dall’Anvur su 132 istituzioni nazionali e presentati in conferenza stampa, certificano il consolidamento di un trend straordinariamente positivo per il campus di Arcavacata. Con dieci settori scientifico-disciplinari posizionati nelle prime tre posizioni delle graduatorie assolute nazionali, l’ateneo calabrese dimostra un incremento eccezionale nel suo impatto sul territorio, sostenuto dalle politiche di reclutamento e dal lavoro del personale permanente.

I DATI SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

L’indicatore aggregato relativo alla qualità delle pubblicazioni scientifiche sale da 0,93 a 0,967, mentre spicca il balzo in avanti nelle attività di Terza Missione e valorizzazione delle competenze, dove l’indicatore dei casi studio passa da 0,81 a 0,96, con ben sei casi studio su nove giudicati “eccellenti”. Un successo che si traduce immediatamente in risorse finanziarie per il futuro, come sottolineato con soddisfazione dal Rettore dell’ateneo, Gianluigi Greco.

«La valutazione della qualità della ricerca – ha spiegato Greco – ha un impatto enorme perché su questi dati viene poi basata la ripartizione del fondo di funzionamento ordinario. I soldi che arrivano dal ministero, i soldi che consentono di portare avanti tutte le attività istituzionali, hanno una quota premiale e questa quota premiale è legata esattamente ai risultati che oggi andiamo a presentare». Le proiezioni economiche per l’UniCal sono di rilievo e indicano un incremento dello 0,5-1% a valere dal prossimo FFO.

L’ANALISI SULLE MACRO-AREE

«Parliamo di milioni di euro consolidati per tutti gli anni a venire – ha spiegato il Rettore Greco –. Andare bene è sicuramente un grande riconoscimento, un merito e un motivo di orgoglio per i nostri ricercatori, ma istituzionalmente per me significa poter contare su ulteriori finanziamenti per nuove iniziative future». A livello di macro-aree, l’analisi evidenzia una forte vocazione multidisciplinare, con l’ateneo presente in 16 aree CUN su 17 e con 12 aree su 16 stabili o in crescita. Quattro dipartimenti si collocano stabilmente al di sopra della media nazionale: Ingegneria Civile (DINCi), Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG), Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) e Matematica e Informatica (DeMaCS).

LE SORPRESE NELLA CLASSIFICA

La vera sorpresa di questa tornata valutativa risiede però nell’equilibrio e nella crescita diffusa dei settori tradizionalmente meno esposti. Se da un lato conquistano il primo posto in Italia la Scienza delle Costruzioni, i Fondamenti chimici delle tecnologie e il Disegno e metodi dell’ingegneria industriale, e si piazzano al secondo posto settori come gli Impianti Industriali Meccanici, la Progettazione meccanica e i Sistemi di elaborazione delle informazioni (primato nazionale tra i gruppi di grande numerosità), dall’altro emergono con forza l’area scientifica e umanistica. Medaglia d’argento nazionale per le Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche e per la Sociologia dei fenomeni politici, mentre sul terzo gradino del podio salgono la Biochimica e l’Archivistica, bibliografia e biblioteconomia. Un exploit che conferma la bontà della strategia di sviluppo intrapresa dalla governance dell’ateneo.

LE CONCLUSIONI DI GIANLUIGI GRECO

«Ciò che davvero mi fa piacere osservare e rilevare – ha concluso il Magnifico Rettore – è che abbiamo sicuramente delle punte e delle eccellenze che continuano a confermarsi nell’ambito ingegneristico, ma sono davvero cresciuti tutti gli altri ambiti. Il mondo socio-umanistico e quello delle discipline cosiddette non Stem hanno contribuito a rafforzare l’immagine e il posizionamento dell’università. Le ingegnerie in UniCal sono da sempre un grande punto di forza, ma per crescere ancora era necessario portare altri settori ai primi posti: oggi, averne dieci nei primi tre posti assoluti è davvero un successo di tutti».