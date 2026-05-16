2 minuti per la lettura

A differenza di ciò che si crede quando si pensa al declino dell’editoria, il fumetto rappresenta un pilastro di vitale importanza per il settore.

NEGLI ultimi anni, entrando in una qualsiasi libreria di catena o indipendente, balza all’occhio un dato inconfutabile: lo spazio dedicato a manga e graphic novels si è letteralmente triplicato. Oggi, ciò che prima era relegato a scaffali polverosi o fumetterie, è il motore della crescita editoriale italiana. I dati parlano chiaro: il fumetto non è più una “costola” dell’editoria, ma un organo vitale. In Italia, circa un libro su dieci tra quelli venduti appartiene a questo genere. Se nel 2019 parlavamo di un settore in salute, il post-pandemia ha innescato un’accelerazione che ha portato il comparto a superare i cento milioni di euro di valore annuo.

I manga guidano il settore, coprendo oltre il 50% del mercato. Seguono le graphic novels, che sono il linguaggio scelto per il giornalismo d’inchiesta e la narrativa introspettiva. Ma perché il fumetto cresce mentre altri media faticano? La risposta risiede in tre fattori chiave. Il successo di autori come Zerocalcare ha agito da ariete. Il fumetto ha smesso di essere considerato “letteratura di serie B” per diventare un mezzo capace di affrontare temi complessi — dalla salute mentale alla geopolitica — con un’efficacia che la sola parola scritta a volte fatica a raggiungere.

EDITORIA E FUMETTO, IL LEGAME TRA STREAMING E CARTA

Esiste un legame simbiotico tra piattaforme streaming e carta stampata. Ogni nuova stagione di un anime su Netflix o l’uscita di un film Marvel/Dc genera un rimbalzo immediato nelle vendite dei volumi originali. Il lettore di fumetti è un utente attivo. Partecipa ai festival, segue i creator su TikTok e Twitch, e vede il libro come un oggetto estetico da collezionare, non solo da leggere.

Non è però tutto oro quel che luccica. La crescita vertiginosa del 2021-2022 ha lasciato il posto a una fase di consolidamento nel 2025-2026. Oggi gli editori devono affrontare la sfida della saturazione. Con centinaia di nuove uscite ogni mese, molti titoli di qualità rischiano di essere sommersi. Questo accade prima che possano trovare un lettore.

Il fumetto oggi è più di un genere. È un linguaggio universale. Raggiunge nuovi lettori, come la Gen Z e la Gen Alpha, ma mantiene anche i vecchi appassionati. La sua capacità di evolversi – abbracciando il digitale senza rinunciare alla bellezza dell’oggetto fisico – suggerisce che questa “bolla” non sia affatto destinata a scoppiare, ma a diventare la nuova normalità dell’industria culturale.